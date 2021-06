Tensiuni intre militarii ucraineni si separatistii prorusi. Un soldat a fost ucis intr-un atac cu mortier

Armata ucraineana, care-i acuza pe separatistii prorusi sustinuti de Moscova de incalcari aproape zilnice ale unui armistitiu din 2020, precizeaza ca atacul a fost comis dintr-un loc situat in apropiere de centrul administrativ al separatistilor, la Donetk.Fortele ucrainene se afla in razboi cu separatisti prorusi in regiunile Donetk si Lugansk din 2014, cand Rusia a anexat Peninsula ucraineana Crimeea Rusia a comasat, in urma unei intensificari a violentelor, la inceputul acestui an, aproiximativ 100.000 de militari la frontiera cu Ucraina, aleimentand temeri cu privire la oescladare importanta a conflictului.Moscova a anuntat dupa aceea o retragere a trupelor, insa Statele Unite si Kievul denunta o retragere limitata.Rusia subliniaza ca sustinerea sa a regiunilor separatiste ucrainene este pur politica, insa Kievul si aliatii sai din Occident acuza Moscova de faptul ca trimite trupe si armament pe front.Razboiul civil din Ucraina s-a soldat cu peste 13.000 de morti.