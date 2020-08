Turcia avertizeaza ca extinderea apelor teritoriale de catre Grecia ar putea declansa un razboi

"Ei nu isi pot extinde acestea [apele teritoriale] la 12 mile in Marea Egee", a spus Cavusoglu, referindu-se la marea care separa cele doua tari."Acesta este un motiv de razboi sau casus belli", a adaugat seful diplomatiei turce intr-un interviu acordat postului local de radio A Haber, citand o declaratie din 1995 parlamentului de la Ankara.Turcia si Grecia au 6 mile marine de ape teritoriale in Marea Egee, unde se afla mai multe insule grecesti situate in apropierea teritoriului turc.Avertismentul ministrului turc de externe este o reactie la anuntul premierului grec Kyriakos Mitsotakis din aceasta saptamana potrivit caruia apele teritoriale ale tarii sale vor fi extinse de la 6 la 12 mile nautice (de la 11 la 22 de kilometri) de-a lungul tarmurilor sale vestice, spre Italia. Mitsotakis a declarat ca tara sa ar putea lua in calcul extinderea apelor teritoriale si in alte zone maritime."Nu este problema noastra daca se extind la 12 km in Marea Ionica ... dar pozitia noastra in Marea Egee este extrem de clara", a adaugat Cavusoglu."Daca acesta nu este un motiv de razboi, atunci ce este? a avertizat, la randul sau, in cursul zilei de sambata, vicepresedintele turc Fuat Oktay.Ministerul grec de externe a reactionat la aceste declaratii, spunand ca strategia Turciei de a-si ameninta cu razboiul vecinii pentru ca incearca sa isi indeplineasca drepturile legale "contravine culturii politice internationale".In prezent, nave de razboi turcesti si grecesti se monitorizeaza reciproc si organizeaza exercitii in Mediterana de Est.La inceputul acestei luni, o fregata turca s-a ciocnit cu o nava elena in regiune, in apropierea unei nave de inspectie a Turciei.Grecia si Uniunea Europeana considera ca explorarile de zacaminte de hidrocarburi ale Turciei in zona sunt ilegale. Ankara sustina insa ca actioneaza in propria zona economica exclusiva.Pe fondul cresterii tensiunilor, UE a amenintat Ankara vineri cu sanctiuni.