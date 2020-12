Lider PSD: "Daca Iohannis ne dadea mandatul de prim-ministru, va garantez ca faceam majoritatea". Cu cine ar fi facut alianta social-democratii

"In mod normal, presedintele Iohannis trebuia sa se consulte cu PSD-ul, fara nicio alta iesire publica, si sa dea mandat de prim-ministru la PSD. Si va garantez ca faceam majoritate", a subliniat Mang.Intrebat cu cine ar fi facut PSD majoritatea, Ioan Mang a raspuns ca se gasea o formula si ar fi fost alcatuita din "cei nemultumiti"."Cu cei nemultumiti. inclusiv cu UDMR, inclusiv cu o parte din PNL, cu o parte din USR, sunt nemultumiti destui. Nu uitati ca 20% din parlamentarii PNL sunt pesedisti. Aia erau suficienti, cei 20% din parlamentarii PNL care sunt PSD-isti. Si nu ne trebuia atat de multi cum are nevoie PNL-ul", a spus Mang.El a mentionat ca, asa cum a spus inainte si in timpul campaniei, alegerile nu trebuiau facute acum, deoarece s-a demonstrat prin prezenta foarte scazuta la vot a cetatenilor ca gandurile oamenilor erau cu totul altele, fiind legate de sanatate, de pericolul de imbolnavire."Am vazut direct acest lucru in ziua votului, cand am fost prin judet: oameni care s-au pregatit sa mearga la vot, dar, din curte, cand au vazut masina politiei cu girofar patruland prin localitatea carantinata, s-au intors inapoi de frica. Oameni in varsta. De frica sa nu se imbolnaveasca. Cred ca nu numai cei in varsta au lipsit. Ci din toate categoriile de varsta. Pentru ca nu era momentul sa facem alegeri atunci cand o parte din localitati, si din Bihor si din tara, erau carantinate. Cu toate acestea, PNL si presedintele Iohannis au insistat sa aiba alegeri. Erau convinsi de victorie. Acum pierzatorii se cearta pe ciolan", a afirmat liderul PSD Bihor.In ce priveste rezultatul alegerilor parlamentare in judetul Bihor, el a afirmat ca a fost realizat obiectivul stabilit de a castiga un mandat de senator ( Florian Bodog ) si doua de deputati (Ioan Mang si Steluta Cataniciu), dar, din pacate, nu s-a atins procentul de voturi estimat, respectiv intre 22-25%, fiind obtinut doar 19,31 % la Senat si 18,73 la Camera Deputatilor."Cauzele le vom analiza ulterior, in afara de absenteism. Avem totusi satisfactia ca am castigat in aproape toate comunele si orasele unde avem primari. As remarca faptul am castigat in doua comune unde nu avem primar, la Pomezeu si Avram Iancu si cu regret, am pierdut, in fata PNL, in doua comune unde avem primar, adica in Sinmartin si Bulz", a mai afirmat Ioan Mang.