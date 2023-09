UDMR critică alianța electorala propusa de PSD și PNL. ”Sunt basme. Nu poţi să lupţi împotriva extremismului sau împotriva AUR”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este sceptic cu privire la faptul că electoratul liberal ar vota un ”bloc democratic” format de PSD şi PNL la alegerile viitoare, afirmând că nu se va repeta ceea ce s-a întâmplat cu Uniunea Social-Liberală (USL).

Kelemen atrage atenţia că electoratul de dreapta are alternativă la vot şi susţine că AUR nu va ajunge la guvernare.

”Cu blocul democratic nu poţi să lupţi împotriva extremismului sau împotriva AUR-ului. Astea sunt basme. Aici probabil că unii vor să se asigure că sub această umbrelă nu se va vedea susţinerea sau, mă rog, acolo toţi vor fi sub o oală şi nu se vede cine ce susţinere are. Dar nu va funcţiona. Fiindcă eu am mai spus şi în trecut: nu se pot aduna cetăţeni, electori, pe cei care votează, ca pe nişte sticle de pe un raft, le pui pe celălalt raft. Pentru că ei nu votează aşa, ei votează aşa cum s-au obişnuit în treizeci şi ceva de ani şi s-ar putea să fie rezultatul mai prost decât dacă ei merg separat şi după aceea se adună voturile şi mandatele”, a afirmat liderul UDMR, miercuri seară, la Digi 24.

El a argumentat opinia sa, arătând că electoratul liberal are alternativă, iar alegătorii de dreapta sunt obişnuiţi, de 30 de ani, să voteze împotriva PSD.

Kelemen Hunor este convins că AUR nu va ajunge la guvernare, în pofida unui rezultat bun pe care formaţiunea îl va obţine.

”AUR-ul nu va ajunge la guvernare în România, vor avea un rezultat bun, asta am mai spus. (...) Nu va guverna AUR-ul şi nu va câştiga alegerile, sunt convins. Chestia asta cu blocul democratic... Cine spune că ei sunt democraţi şi alţii nu sunt democraţi? Cine nu sunt democraţi? Chestiunea cu USL-ul nu se va repeta”, a adăugat Kelemen.

El este de părere că ”negocierea este reală” în ceea ce priveşte constituirea unui bloc democratic, dar a adăugat că nu ştie care va fi finalitatea.

Liderul UDMR a spus că a discutat cu preşedinţii PNL şi PSD de la ieşirea UDMR de la guvernare, dar că formaţiunea maghiară nu a fost contactată pentru discuţii pe tema constituiri unui ”blocului democratic”.

