Kelemen Hunor, despre bătaia pe ministerul Dezvoltării. „Nu este posibil să stăm noi cu pantalonii daţi jos, până la genunchi, şi să aşteptăm poştaşul zâmbind în fiecare lună”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor a declarat vineri, 19 noiembrie, că formaţiunea nu renunţă la niciunul dintre ministerele pe care le are în prezent şi Executiv şi a arătat că nu este posibil ca UDMR să fie doar un element de decor, într-un Guvern.

”Nu este posibil să stăm noi cu pantalonii daţi jos, până la genunchi, şi să aşteptăm poştaşul zâmbind în fiecare lună”, a spus liderul UDMR, după ce negocierile au fost întrerupte, în urma solicitării venite din partea liberalilor de a primi Ministerul Dezvoltării.

Preşedintele UDMR a declarat, vineri, după negocierile întrerupte în urma diferenţelor de opinie privind ministerele, că acordul politic este aproape finalizat şi că urmează doar să fie completat cu echipa guvernamentală, premier, miniştri, portofolii, în mare, negocierile pe celelalte domenii fiind deja încheiate, astfel că se poate ajunge la un vot în Parlament, joi.

Kelemen Hunor a mai spus că discuţiile vor continua după-amiază sau sâmbătă dimineaţă. Întrebat dacă UDMR e dispus să renunţe la guvernare în cazul în care nu va avea Ministerul Dezvoltării, preşedintele UDMR a spus că ”orice este posibil”.

”Un singur luru nu este posibil şi nu va fi posibil, ca UDMR-ul să fie un element de decor, într-un Guvern. Acest lucru nu este posibil, să stăm noi cu pantalonii daţi jos, până la genunchi, şi să aşteptăm poştaşul zâmbind în fiecare lună. Aşa ceva nu este posibil, orice altceva este posibil”, a comentat Kelemen Hunor blocajul din discuţiile privind împărţirea portofoliilor.

Preşedintele UDMR a arătat că nu simte că este sabotat partidul în negocieri şi că trebuie depăşite negocierile cu premierul, miniştrii şi portofoliile.

Bătaia cu PNL pe banii de la Dezvoltare

Negocierile dintre PNL, PSD şi UDMR au ajuns la un impas vineri, 19 noiembrie, după ce liberalii ar fi cerut Ministerul Dezvoltării, care în prezent este deţinut de cei de la UDMR, au declarat surse politice. Kelemen Hunor a transmis că, dacă partidul său nu îşi va păstra portofoliile din actuala construcţie, atunci se va retrage din această coaliţie.

Liberalii au insistat în negocieri să aibă un minister important legat de finanţe, în condiţiile în care PSD va prelua Finanţele Publice. Florin Cîţu a transmis încă de joi că nu este de acord ca PNL să nu dea ministrul de Finanţe.

Astăzi, PNL a avansat ideea de a prelua Ministerul Dezvoltării Regionale, cei de la UDMR, care deţin în prezent portofoliul, afirmând că nu sunt de acord şi că, dacă nu vor avea aceleaşi ministere în viitorul Guvern, se vor retrage din această construcţie politică.

PNL mai vrea şi Ministerul Transporturilor, minister dorit şi de cei de la PSD.

Nemulţumirile liberalilor privind negocierile pe minister au început încă de joi.

Voci din PNL au acuzat că, în negocierile de joi, delegaţia PNL a fost dominată de cei de la PSD, care, în schimbul acceptării primului premier de la PNL, în rotaţie, vor cele mai importante ministere, inclusiv Ministerul Finanţelor Publice, au declarat surse politice.

Florin Cîţu, în schimb, nu vrea să cedeze acest portofoliu. Rareş Bogdan i-a cerut lui Marcel Ciolacu să cedeze liberalilor măcar unul dintre ministerele Finanţelor sau Transporturilor.

Ciolacu se aliază cu UDMR în alianța cu PNL

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, 19 noiembrie, după negocierile cu PNL și UDMR, că dacă formațiunea maghiară va părăsi coaliția, atunci și PSD va face la fel, explicând că mandatul său este de a forma o alianţă de guvernare PNL-PSD-UDMR şi minorităţi.

„Vrem ca până joi România să aibă un Guvern. Sunt normale anumite discuţii când formezi o coaliţie, când ai negocieri. Eu vreau să îi asigur pe români în continuare că joi România va avea un Guvern şi trebuie să înţelegem toţi care purtăm negocieri”, a explicat Marcel Ciolacu, vineri la Parlament.

Chestionat dacă PSD ar susţine un Guvern minoritar, în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere pentru formarea unei coaliţii, Ciolacu a răspuns: „Noi, PSD am pornit, această coaliţie va fi formată de PNL-PSD-UDMR şi minorităţi. Logic înseamnă că eu nu am un mandat pentru un Guvern PSD-PNL. Dacă UDMR, în acest moment iese din această coaliţie, automat şi PSD va ieşi, pentru că nu am alt mandat. Am mandat de la partid că văm forma o coaliţie PNL-PSD-UDMR şi minorităţi. Dacă UDMR iese din această coaliţie, pleacă şi PSD. În acest moment avem nişte negocieri şi e normal să le ducem în interiorul negocierilor”.

Întrebat mai departe dacă este dispus PSD să renunţe la Ministerul Transporturilor, liderul social-democraţilor a replicat: „Nu avem Ministerul Transporturilor. Categoric PSD îşi doreşte Ministerul Transporturilor”.

Ads