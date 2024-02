Klaus Iohannis: ”Fermierii români au, în esenţă, aceleaşi probleme ca şi fermierii din Franţa, din Belgia, din Germania, din Italia"

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, 1 februarie, la Bruxelles, că fermierii români – care protestează de mai multe săptămâni – au aceleaşi probleme ca fermierii din alte ţări, fiind vorba despre lucruri stabilite în 2020, dar de la care an de an s-au acordat derogări. 2024 ar fi primul an fără derogări, iar fermierii se confruntă cu diferite probleme ”tehnice”.

În ceea ce priveşte produsele din Ucraina care tranzitează România, şeful statului afirmă că acestea nu afectează piaţa românească, dar, dacă este necesar, Guvernul poate face controale mai stricte.

”Fermierii români au, în esenţă, aceleaşi probleme ca şi fermierii din Franţa, din Belgia, din Germania, din Italia. Este vorba despre felul cum sunt alocate subvenţiile, cât pot folosi din terenul arabil, în contextul în care aceste discuţii au fost încheiate în 2020. Nu este nimic nou. De când s-a decis acest lucru în fiecare an s-au dat derogări şi aucum ar fi primul an în care nu se dau derogări şi fermierii simt aceste lucruri”, a declarat, joi, Iohannis, la Bruxelles,ntrebat despre protestele fermierilor români.

Şeful statului a precizat că se caută soluţii.

”Vom vedea cum poate Comisia cum poate să vină cu anumite soluţii de ameliorare. Culoarele Solidarităţii nu afectează agricultura din România şi vreau să subliniez foarte clar acest lucru”. A mai declarat Iohannis, precizând că Ucraina are nevoie de acest ajutor şi România poate să ajute, fără să fie afectată.

”Nu a fost afectată piaţa românească de produsele care doar tranzitează România (...) Dacă este nevoie, sigur, Guvernul va institui controale mai ferme pentru a vedea că nu se comercializează, doar se tranzitează, dar asta este o problemă care a fost deja rezolvată. Restul (...) sunt discuţii tehnice mai complicate şi cred că se găsesc unele soluţii”, a mai afirmat Iohannis.

Fermierii protestează, joi, la Bruxelles, dar şi în mai multe oraşe din Europa.