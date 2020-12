Klaus Iohannis, catre ministrii Guvernului condus de Florin Citu: Vom face ce am promis. La treaba!

VIDEO LIVE Ministrii Guvernului Citu au depus juramantul, la Palatul Cotroceni Va mai recomandam si:

Iohannis le-a spus ministrilor ca trebuie sa livreze promisiunile din campanie si le-a spus, scurt, "la treaba".Discursul presedintelui:- Domnule Prim-ministru, onorati membri ai Guvernului, va felicit si va doresc mult succes si multa energie si ambitie pentru realizarea tuturor obiectivelor si proiectelor pe care vi le-ati propus prin programul de guvernare.- Oamenilor, cetatenilor romani, li s-a promis restructurarea statului, reforme importante in domenii cum ar fi sanatatea, educatia, reforme importante in marile sisteme publice, reducerea birocratiei, dar si obiective pe termen mai scurt - combaterea eficienta a pandemiei, campania de vaccinare, relansarea economiei romanesti, cresterea economica folosind intelept fondurile europene, respectul pentru contribuabili. Si toate aceste lucruri vor fi livrate. Trebuie sa fie livrate.- Noul Parlament, noul Guvern, impreuna cu mine, impreuna cu toate autoritatile statului, vom face ce am promis. Vom face reformele, vom repune economia pe picioare, vom face schimbari semnificative, toate in beneficiul cetateanului.- Au trecut aproape doi ani in care am avut campanii electorale, alegeri. Acum acest ciclu s-a inchis. S-a inchis ciclul in care noi, cei de aici, ne-am angajat si am promis.Acum, la sfarsitul acestui ciclu, va spun sincer: la treaba!