Oficial ungar: Este ofensator pentru natiunea maghiara ca marcarea in fiecare an a Tratatului de la Trianon va fi sarbatoare in Romania

Secretarul de stat responsabil pentru politici nationale semnaleaza, intr-un comunicat transmis MTI, ca, potrivit legii promulgate miercuri in Romania, marcarea in fiecare an a Tratatului de la Trianon va deveni sarbatoare oficiala in Romania, ceea ce este profund ofensator nu doar pentru maghiarii din Transilvania, ci si pentru intreaga natiune maghiara."Este uimitor si trist ca, in toiul unei pandemii, problema unui stat membru al UE este sa adopte o lege care "sa tarasca prin noroidrepturile celei mai mari comunitati nationale care traieste pe teritoriul sau", a scris Arpad Janos Potapi.In opinia sa, "sa obligi membrii unei comunitati nationale sa sarbatoreasca cea mai neagra zi din propria istorie, nu numai ca nu se incadreaza in principiile UE, ci reprezinta si o "mare lipsa de respect" fata de membrii comunitatii, a subliniat secretarul de stat."Aceasta masura serveste doar pentru a provoca tensiuni inutile intre nationalitatile care traiesc pe teritoriul tarii", a adaugat politicianul.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon.Pe 3 noiembrie, Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon si a respins cererea de reexaminare a propunerii legislative formulata de presedintele Klaus Iohannis.Legea prevede posibilitatea organizarii, la nivel national si local, de manifestari cultural-educative si stiintifice consacrate constientizarii semnificatiei si importantei acestui Tratat de la Trianon, pe data de 4 iunie. Astfel, autoritatile centrale si locale, organizatiile neguvernamentale si reprezentantii societatii civile pot contribui la organizarea actiunilor prin acordarea de sprijin material si logistic.Adoptarea de catre Parlament a Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon a generat numeroase critici, atat din partea expertilor, cat si a organizatiilor neguvernamentale. Reactiile produse la nivelul societatii civile, precum si amploarea acestora au pus in evidenta faptul ca aceasta lege, in forma adoptata de Parlament, nu a reprezentat rezultatul unui proces autentic si consistent de consultare si dezbatere publica.Pe 15 iulie, Curtea Constitutionala a respins, cu majoritate de voturi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la legea de declarare a zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon.Tratatul de la Trianon a fost semnat la 4 iunie 1920, intre Puterile Aliate invingatoare in Primul Razboi Mondial si Ungaria, in calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat invins, consfintind includerea Transilvaniei in teritoriul Romaniei.CITESTE SI