Liderul AUR la Timișoara: ”O să îi oprim pe toţi, de la Juncker la Ursula von der Leyen, la doctorul Fauci şi toţi cei care încearcă să impună noua ordine globală”

Preşedintele AUR, George Simion, lansează un atac dur la adresa Uniunii Europene, pe care o numeşte „nouă Uniune Sovietică cu comisarii ei de la Bruxelles”.

Într-un discurs ţinut sâmbătă, la Timişoara, cu ocazia prezentării candidaţilor la europarlamentare, Simion a afirmat că îi va oprit pe „toţi cei care încearcă să impună noua ordine globală”, invocând numele mai multor foşti sau actuali lideri ai Uniunii Europene.

„Am venit direct din Polonia. Am avut ieri la Varşovia întâlniri cu aliaţii noştri polonezi, probabil printre puţinii, dacă nu singurii, care înţeleg ce înseamnă să fii între două imperii, între imperiul răului de la est, care încă face victime, şi acest nou imperiu ideologic, această nouă Uniune Sovietică cu comisarii ei de la Bruxelles, care încearcă să ne schimbe obiceiurile, felul de a trăi, felul de a înţelege viaţa şi de a ne respecta înaintaşii şi identitatea creştină a acestui continent. Cred că aţi văzut, a căzut şi Grecia zilele trecute. Au zis şi colegii mei înainte, e o boală mondială care funcţionează fie prin marota numită corectitudine politică, fie prin cenzură, printr-o nouă dictatură şi ideologia asta nouă, neomarxistă, globalistă, soroşistă, încearcă să ne aducă pe toţi la acelaşi nivel. Dar pe noi Dumnezeu ne-a creat diferiţi şi suntem datori, împreună, la nivelul instituţiilor europene, din Europa din care facem parte atât istoric, cât şi geografic, să ne luptăm cu tot ce avem”, a afirmat George Simion sâmbătă, la Timişoara.

Promisiunea liderului AUR este aceea de a îi „opri” pe „toţi cei care încearcă să impună noua ordine globală”.

„Nu venim în faţa voastră cu promisiuni «ce vom face». Ştiţi ce vom face? Cu siguranţă, prin sprijinul vostru, o să îi încetinim în planurile lor bolnave. Şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să îi oprim pe toţi, de la Juncker la Ursula von der Leyen, la doctorul Fauci şi toţi cei care încearcă să impună noua ordine globală”, a adăugat Simion.

El a criticat listele de candidaţi ale PSD, PNL şi USR pentru alegerile europarlamentare, susţinând că AUR are „mai multe cadre universitare, mai mulţi doctoranzi pe bune şi mai mulţi şefi de promoţie decât au toţi ceilalţi oameni care au trecut Bacalaureatul”.

„Am fost criticat pentru că în alte judeţe, când i-am prezentat pe aceşti oameni minunaţi, am spus şi despre competitorii noştri, şi eu cred că am spus adevăruri, am spus că pe primele locuri la alegerile europarlamentare la PSD, la PNL, la USR sunt tot felul de sinecurişti, de pile, de relaţii, moşi libidinoşi care hărţuiesc sexual consiliere prin Parlamentul European. Am zis ceva greşit? Şi bine măcar că Tudose ăsta de la PSD hărţuieşte femei, că useriştii aleargă după bărbaţi pe acolo”, mai spune George Simion.