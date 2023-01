Bronzul organic, ideal pentru iarna - Doza de frumusete Ziare.com

Iarna s-a instalat deja de cateva luni, asa ca probabil pana acum s-a dus si ultima farama de bronz de vara trecuta. In cazul in care nu iti place sa ai pielea foarte alba si simti ca imperfectiunile acesteia sunt mai usor detectabile, poti apela la bronzarea organica.

Aceasta este o metoda mai noua decat solarul, dar si mai sanatoasa si mai putin periculoasa pentru piele, dupa cum explica pentru Ziare.com Sorina Bratu, manager la salonul Keiko Romana.

Un cocteil din ceai verde, negru, alb si Vitamina E

Potrivit specialistului, bronzul organic contine ceai verde, alb si negru, vitamina E si nu este deloc nociv pentru piele sau organism. Inclusiv femeile insarcinate pot apela la acesta. In plus, hraneste epiderma si ii creste elasticitatea.

Ketozaharul, substanta activa care coloreaza pielea, nu este penetrant, el reactionand doar cu primul strat de celule ale pielii, care in 7-9 zile se va exfolia in mod natural. Acest ketozahar coloreaza pielea prin reactia lui cu proteinele din epiderma.

Care sunt pasii procedurii

- Inainte de bronzare: este ideal ca inainte cu o zi de bronzare sa se efectueze un peeling corporal, folosind geluri speciale sau creme gomaj. In cazul in care nu ai asa ceva la indemana, se poate folosi o lingurita de malai amestecat in palma in gelul de dus si masat bine pe tot corpul.

De asemenea, se poate efectua peelingul si la salon, inainte de sedinta de bronzare. In acest caz, dupa peeling si dus se mai asteapta 10 minute pentru ca pielea sa fie bine uscata. Inainte de bronzare nu se aplica pe corp creme, parfumuri, deodorante.

- Bronzarea propriu-zisa: cu un pistol special de bronzare se pulverizeaza in strat subtire solutia bronzanta, urmarind anumite pozitii standard ale corpului directionate de catre terapeut. Dupa aceasta aplicare, care dureaza cam 8 minute, se va pulveriza aer cald pentru o uscare rapida si pentru definirea bronzului. Bronzul este vizibil imediat, dar nuanta finala se vede la 8 ore de la terapie.

O sedinta de bronzare organica dureaza 30 minute din momentul in care ai venit la cabinet pana la momentul plecarii.

Bronzul este recomandat a fi aplicat pe toata suprafata corpului si pe fata, astfel incat sa nu existe diferente de pigment.

- Dupa bronzare: imediat dupa bronzarea organica, nu se aplica nimic pe corp si nu se va face dus timp de minimum 8 ore. Incepand cu ziua urmatoare este ideal sa iti hidratezi pielea folosind diverse creme active sau creme pe baza de unt de cacao.

Cum se alege nuanta bronzului

Bronzul organic este denumit si "bronz inteligent", deoarece nu este nevoie de mai multe nuante/concentratii de solutie. Bronzul detecteaza pigmentul pielii si, in functie de el, va colora pielea intr-o nuanta asemanatoare mierii (la un ten deschis la culoare) sau un bronz exotic (daca pielea are pigment inchis).

Riscuri si contraindicatii

Dupa cum spune Sorina Bratu, daca persoana care apeleaza la bronzarea organica respecta toate regulile preliminare, cat si cele care urmeaza dupa bronzare, cu siguranta va fi multumita 100% de rezultate.

Nu au existat persoane care sa dezvolte alergii de la substanta folosita pentru bronzarea organica.

In ceea ce priveste contraindicatiile, singurele persoane care nu pot urma acest procedeu sunt acelea care au plagi deschise pe piele. Nu exista limite de varsta in ceea ce priveste persoanele care se pot supune procedurii.

Cum previi "cojirea" pielii

Pentru a preveni aspectul de cojire a pielii, se recomanda un gomaj o data la 7-9 zile. De altfel, acesta este bine sa se efectueze si in lipsa bronzului, pentru a preveni un aspect uscat si nehidratat al epidermei.

O sedinta de bronzare organica costa 60 de lei fara peeling si 75 daca acesta se efectueaza in salon.

Abundenta de saloane de gen

Cel putin in Capitala, nu sunt deloc putine astfel de saloane de bronzare organica. In sectorul 2, pe Soseaua Stefan ce Mare, se gaseste Violet Sun, unde o sedinta ce nu include exfolierea costa 60 de lei, iar in sectorul 3, pretul unei sedinte de bronzare organica la Le Lotus Bleu variaza intre 60 - 85 de lei.

Te poti bronza organic si in sectorul 4, la Studio A, iar in sectorul 5 la Allure. In sectorul 6 poti merge la Geisha Salon, unde o sedinta de bronzare organica are pretul de 60 de lei, cel mai intalnit pret in saloanele de gen.