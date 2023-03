Plaja din România criticată masiv de turiștii străini pe TripAdvisor: ”Nu o să mai vin niciodată, una dintre cele mai groaznice”

România a devenit o țară tot mai atractivă pentru turiștii străini în ultimii ani, care nu mai asociază țara noastră doar cu Contele Dracula, ci au început să o străbată în lung și-n lat pentru a-i descoperi frumusețea.

Nu este nicio surpriză că străinii vor să testeze și litoralul românesc în sezonul estival. Potrivit datelor INS, aproape 44.000 de turiști străini au vizitat Constanța în anul 2022. Aceștia folosesc adesea platforma TripAdvisor pentru a căuta recenzii despre locurile de interes, dar și pentru a scrie despre experiența loc în diferite unități de cazare, restaurante și nu numai.

Plaja Mamaia - criticată masiv de turiștii străini

Plaja Mamaia are peste 700 de recenzii scrise de-a lungul timpului, predominant lăsate de străini. Anumite persoane au criticat aspru plaja, susținând că este murdară și că prețurile nu se justifică, altele au lăudat-o, iar unii oameni au fost imparțiali, punctând atât aspecte plăcute, cât și mai puțin plăcute.

”Am vizitat Mamaia cu părinții mei în 85, când eram copil. Era verde și frumos. Multe locuri păreau neatinse de om, acesta a fost motivul pentru care părinții mei au spus că este atât de frumos și am mers acolo să întâlnim alte familii germane. Din păcate, am vizitat din nou Mamaia în 2021 și am fost literalmente șocat să văd schimbarea. Acum arată ca o stațiune de lumea a treia care încearcă să pară ce nu e. Fiecare parte frumoasă a ei a fost literalmente distrusă, clădiri de beton haotice au fost turnate peste tot. Practic este sufocant, este gunoi peste tot și calitatea serviciilor este foarte scăzută. Oh, în afară de asta, totul este atât de scump și nu prea înțeleg de ce. Nu voi mai vizita niciodată”.

”Plaja Mamaia este murdară, prost întreținută, iar în multe locuri mâncarea e suspectă”

”Plajele din Vietnam sau Thailanda sunt mult mai curate decât plaja din Mamaia. Peste tot sunt ucuri de țigară, ambalaje și plastic îngropate în nisip”

”Am călătorit mult în viață și nicăieri nu am văzut o plajă mai murdară. Arată groaznic”

”Mă așteptam la ceva special dar este cel mult medie. Vânt, valuri și foarte multă aglomerație”

”Prețurile sunt foarte mari comparativ cu alte țări și plaja e murdară. Parcarea e groaznică și scumpă. Locurile de luat masa sunt de asemenea murdare. Apa este singura ok”

”Am fost de mai multe ori în Mamaia de-a lungul anilor și e din ce în ce mai rău. Toată plaja este plină de șezlonguri care sunt amplasate până aproape de mare. Cu greu poți să te plimbi sau să ai intimitate. Muzica urlă de la fiecare bar sau terasă posibilă. Alte plaje din Constanța sunt mult mai bune”

”Curățenia este zero, peste tot sunt gunoaie și mucuri de țigară în nisip. E o rușine. Păcat că are potențial”

”Pare că autoritățile nu sunt interesate de această plajă. E murdară, aglomerată, cu prețuri prea mari”

”Dacă vreți să mergeți în Constanța, țineți minte să nu alegeți Mamaia pentru că o să fiți dezamăgiți. E foarte aglomerat, cu prețuri nejustificat de mari. E ca un fel de Mykonos de România”

”Nimic special și clar foarte scump. Mai bine cheltuiți acei bani într-un loc cu adevărat frumos. Nu o să revin niciodată”

Pe de altă parte, au fost și turiști străini cărora le-a plăcut experiența. Mulți au lăudat oamenii frumoși din România și mai ales viața de noapte din Mamaia, pe care au descris-o ca fiind ”parcă ruptă din altă lume”.

”Dacă vreți să petreceți vara și vă place viața de noapte, acest loc e perfect”

”Sunt foarte multe cluburi de noapte chiar lângă plajă, mi-a plăcut”

”Iubesc Mamaia și merg acolo în vacanță în fiecare an. Da, nu e ca în Franța sau în Spania, dar personal mă bucur de libertatea și de stilul de a petrece pe care îl au românii”

”Un loc bun, în special pentru tinerii care vor să petreacă toată noaptea”, sunt câteva comentarii.