Vicepremierul Kelemen Hunor, despre sporurile nesimtite: "Daca e un risc sa lucrezi la calculator, atunci nu mai deschizi calculatorul"

"Toata lumea lucreaza la calculator"

Veniturile din sistemul bugetar, la nivelul anului 2020

Hunor este de parere ca bugetarii vor avea aceleasi venituri anul acesta, dar ca sporurile pe care le primesc angajatii la stat urmeaza sa fie analizate. El a dat exemplul sporului de risc pentru cei care lucreaza pe computer, care in opinia sa ar trebui eliminat, pentru ca acum "toata lumea lucreaza la calculator", potrivit Digi 24 "Sunt convins ca sunt si sporuri de care nu am aflat. In 2021, aceste sporuri raman in interiorul venitului lunar. Vom face o analiza a tuturor sporurilor si o modificare a legii salarizarii urmeaza sa fie facuta", a spus Kelemen Hunor.Vicepremierul a mai spus ca "Exista un spor de risc cand lucrezi la calculator. Nu cred ca trebuie pastrat, pentru ca toata lumea lucreaza la calculator. In secolul 21 sa spui ca este un risc sa lucrezi la calculator, atunci arunca si telefonul mobil la gunoi si sa nu mai deschizi calculatorul. Nu se poate, nu cred ca exista un astfel de risc", a adaugat el."In 2021 veniturile nu vor fi mai mici in sectorul bugetar, vor fi la nivelul anului 2020", a mai aratat Kelemen Hunor.Si alti membri ai Guvernului spun ca sporul pentru cei care lucreaza la calculator trebuie eliminat."Discutia cu sporurile va fi si in Parlament. Evident ca le-am identificat. Suntem de acord cu totii ca sporul ca lucrezi cu calculatorul, ca si conditie vatamatoare, este un spor care nu are nicio justificare. Fiecare dintre noi lucreaza in fiecare zi cu calculatorul si nu exista nicio justifcare de a primi un spor suplimentar pentru ca esti expus la conditii vatamatoare. E doar un exemplu", a spus vicepremierul Dan Barna Declaratiile sale vin in contextul in care fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a facut public un centralizator al sporurilor din domeniul bugetar . Aceasta spune ca a identificat pana acum sapte domenii, intre care invatamant, sanatate, ordine publica sau administratie si peste 50 de tipuri de sporuri, de la spor pentru periculozitate sau suprasolicitare neuropsihica, pana la munca in ture si spor de consemn la domiciliu.