Liderul Forței Dreptei Ludovic Orban a declarat la Congresul USR de sâmbătă, 17 iunie, că formațiunea sa și USR sunt „condamnate” să colaboreze și a lansat un atac la adresa lui Dacian Ciololș, despre care spune că a „tras” pentru Florin Cîțu pentru ca acesta să ajungă premier.

„Suntem condamnați să colaborăm. Suntem condamnați să lucrăm împreună. România trebuie vindecată de o boală foarte grea, izvorâtă din cea mai mare trădare făcută vreodată de un lider politică de după 1990. Trădarea lui Iohannis. 6,5 milioane de români care au crezut în geaca roșie a lui Iohannis care au ieșit să protesteze în fața OUG 13. 6,5 milioane de români care au crezut în referendumul pe justiție a lui Klaus Iohannis.

Este construită o falsă opoziție, bazată pe teoria conspirației, pe nostalgia față de Ceaușescu. Această opoziție niciodată nu va fi în stare să guverneze România. Ce oferă ei astăzi unor oameni cărora le este foame este o beție de o noapte”, a afirmat Ludovic Orban.

Ludovic Orban a lansat apoi un atac la adresa liderului PSD Marcel Ciolacu, la care se referă drept „covrigar șef”.

„Astăzi la putere se află covrigarul șef care iară promite că vor umbla prin toată țara câini cu covrigi în țară iar românii iarăși n-o să vadă decât gaura de la covrigi. Să vii tu ca premier și să promiți marea cu sarea, luna de pe cer, după ce ai fost la guvernare un an și jumătate și nu ai adus decât taxe, impozite, creșteri de prețuri, sărăcirea populației.

Pesediștii ăștia s-au obișnuit să mintă și nici nu-și mai dau seama când mint. S-au obișnuit să fure și nici nu-și mai dau seama când fură”, a afirmat Ludovic Orban.

Liderul Forței Dreptei a explicat apoi că spera o colaborare cu USR încă din 2016 și l-a atacat pe vechiul lider al formațiunii, Dacian Cioloș, despre care spune că a „tras” pentru ca Florin Cîțu să ajungă premier în locul său.

„Eu mereu am fost partizanul colaborării cu USR. Am fost acuzat din 2016 că niciodată nu am răspuns la atacurile USR pentru că mereu am considerat că singurul partener pe care l-am fi putut avea este USR. Nu sunt supărat pe cei care au luat decizia de a-l susține pe Cîțu și nu pe mine ca premier. Mai ales când știu faptul că cel care a tras cel mai tare pentru această decizie nu mai e în USR. Deși l-ați ales președinte, a dat bir cu fugiții. Nu recunoaște că este cel care determinat niște europarlamentari să facă o nouă construcție politică.

Am plecat din PNL pentru că am convingerea că astăzi, deși mai sunt oameni buni acolo, marea majoritatea celor care se află în conducerea PNL sunt la fel ca pesediștii. Nu cred în nimic, nu au pic de onoare, nu au pic de demnitate, nu fac decât să execute ordine, fie pentru că sunt parte din sistem, fie că au de câștigat în plan personal. Am plecat din PNL pentru că nu puteam, în fața propriei mele conștiințe și a oamenilor care au avut încredere în mine, să fac altceva decât ceea ce le-am primis oamenilor. Al treilea motiv pentru care am plecat din PNL, am plecat pentru că mi-am dat seama că este nevoie de o nouă construcție politică care să dea o nouă speranță României, pentru că astfel, cu o asemenea opoziție, PSD va părea decent în fața partenerilor euroatlatici, deși el în realitate nu este decent deloc, este la fel cum era în 1990.

Au băgat în programul de guvernare să nu mai fin sclavii moderni ai Europei. Cine este sclavul Europei? Ei vor ca românii să fie sclavii baronilor locali și județeni”, a conchis Ludovic Orban.

Peste 800 de delegaţi din întreaga ţară se reunesc sâmbătă, 17 iunie, la Bucureşti, pentru congresul Uniunii Salvaţi România, formaţiunea urmând a stabili strategia pentru anul electoral 2024.

”Uniunea Salvaţi România organizează în data de 17 iunie 2023 un congres politic, care va reuni 800 de delegaţi din întreaga ţară”, a anunţat formaţiunea.

La aveniment vor participa şi invitaţi din partea ALDE Europe, UDMR, PMP, Forţa Dreptei.