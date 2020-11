Ludovic Orban pentru Financial Times: Blocarea bugetului si a fondului pentru coronavirus ale UE de catre Ungaria si Polonia pune in pericol asistenta economica a Europei

"Nu poate fi accepta afirmatia ca nu esti de acord cu proiectul de buget pentru ca nu esti de acord cu legatura dintre respectarea statului de drept si utilizarea fondurilor europene, intrucat toate tarile din UE trebuie sa respecte statul de drept", a declarat Orban publicatiei Financial Times.Saptamana trecuta, Varsovia si Budapesta si-au exprimat opozitia fata de mecanismul care conditioneaza furnizarea de fonduri europene de respectarea principiilor fundamentale, intre care independenta justitiei."Aceasta atitudine este contrara intregii Europe si este impotriva intereselor cetatenilor ungari si polonezi", a spus Orban, adaugand ca un acord ar trebui convenit "cat mai curand podibil".Premierul roman a venit la conducerea unui guvern minoritar anul trecut, cu promisiunea de a inversa legile din justitie adoptate de administratia social-democrata."Ne-am schimbat in totalitate atitudinea fata de justitie, fata de statul de drept, fata de coruptie", a declarat Orban, respingand politicile duse de social-democrati, al caror fost lider, Liviu Dragnea , a fost condamnat la inchisoare in mai 2019, pentru abuz in serviciu.Bugetul comun al UE incearca sa rezolve problema statului de drept, in timp economia are de suferit."Afirmam foarte clar: pentru a ne asigura ca banii contribuabililor europeni sunt folositi in mod legal si corect, aceasta legatura intre statul de drept si folosirea fondurilor europene este una corecta", a spus premierul roman.Orban a recunoscut ca Romania, alaturi de Bulgaria, a fost sub monitorizarea speciala a Bruxellului din 2007. Premierul a spus ca nu a reusit in 2019 sa imbunatateasca legile justitiei asa cum a solicitat Comisia Europeana pentru ca nu detine inca majoritatea in Parlament, dar ca spera ca acest lucru se va schimba dupa alegerile din 6 decembrie.Partidul National Liberal al premierului Orban conduce in sondajele de opinie si o victorie convingatoare ar putea pune capat turbulentelor politice. In ultimii cinci ani, Romania a avut cinci premieri, iar Orban a exclus orice colaborare cu social-democratii.Orban a insistat ca sprijinul sau pentru conditionarea platii fondurilor UE de statul de drept este puternic si ca l-a ajutat pe presedintele Klaus Iohannis , aliatul sau politic, sa asigure un mix de granturi si de imprumuturi prin bugetul UE si mecanismul de recuperare in valoare de 80 miliarde de euro."Nu am avut niciodata un astfel de sprijin financiar si apreciem foarte mult decizia la nivel european", a spus el.Premierul a adaugat ca un plan de "redresare si rezistenta nationala" ar putea face ca economia Romaniei sa atinga un ritm anual de crestere de peste 6% pana in 2024, reducand in acelasi timp deficitul de la 9% la 3%.El a mai spus ca va folosi banii de redresare din UE pentru a investi 6 miliarde de euro in sistemul de sanatate, care s-a straduit sa faca fata in timpul pandemiei.Peste 420.000 de persoane au fost infectate in Romania si peste 10.000 au murit din cauza noului coronavirus.In Bucuresti nu a fost construit un spital nou de la prabusirea comunismului si problemele din sistemul de sanatate au iesit la iveala recent, cand a izbucnit un incendiu intr-un spital dintr-un oras din nord-estul tarii, in care zece pacienti tratati pentru Covid-19 a murit.CITESTE SI: