Sute de semnale misterioase extraterestre detectate de astronomi. De la cine vin transmisiile VIDEO

Asa-numitele explozii rapide de unde radio (FRB) sunt practic niste straluciri de lumina, care vin spre Pamant din cosmos si sunt detectate in banda spectrului electromagnetic, ele fiind observate doar cateva milisecunde, potrivit Sci Tech Daily Aceste mici semnale extraterestre misterioase au fost observate in diferite regiuni ale universului si la distante diverse, dar si in propria noastra galaxie, Calea Lactee. Originile lor sunt necunoscute, iar aspectul lor este imprevizibil, apreciaza oamenii de stiinta de la telescopul CHIME.Cercetatorii de la CHIME, impreuna cu cei de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) au prezentat saptamana aceasta la Reuniunea Societatii Astronomice din America primul catalog care va cuprinde noile semnale detectate de telescopul canadian, in anii 2018 si 2019."Inainte de CHIME, existau mai putin de 100 de semnale radio tip FRB descoperite in total, acum dupa un an de observatie, am mai descoperit alte sute.Cu toate aceste surse, putem incepe cu adevarat sa ne imaginam cum arata exploziile radio rapide in ansamblu, cum ar putea astrofizica sa exploateze aceste evenimente si cum pot fi folosite pentru a studia universul in viitor", a declarat Kaitlyn Shin, membru al telescopului din Canada.