Ministrul Muncii, amenințat cu plângerea penală. Avertismentul sindicatelor privind majorarea pensiilor și salariilor

Sindicatele i-au amenințat cu plângerea penală pe ministrul Muncii, Marius Budăi, și pe ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, din cauza pensiilor și a salariilor.

Sindicaliștii de la Cartel Alfa susțin că fondul de pensii este insuficient și este deja un deficit, iar pensionarii vor fi de fapt afectaţi de măsurile de majorare a pensiilor şi a salariului minim.

”Din punctul nostru de vedere, noi am anunțat în cadrul discuțiilor dacă rămâne sub forma aceasta. Practic sunt afectate și persoanele alăturate la fondul de pensii, pe de o parte în calculul punctajului de pensie, pe de altă parte, fondul de pensii, adică pentru pensionarii aflați în plată astăzi vor fi afectați.

Pe de altă parte, grila de salarizare pe care orice întreprindere o are pentru a-și motiva salariații va fi destabilizată complex. Deci este o chestiune anormală legată de acest lucru.

Dar, dacă vor aplica acest lucru, noi am comunicat că vom depune plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva ministrului muncii și ministrului Finanțelor Publice, pentru că nu pot să spună că n-au știut de consecințele deciziei pe care o iau.

Ei se plâng că fondul de pensii este insuficient și este deficit, deci nu fac decât să mărească deficitul cu încă 1, 2 miliarde de lei pe an în toată structura sa. Evident că vor fi afectați pensionarii de acum, dar vor fi afectați și pensionarii pe viitor”, au anunţat sindicatele Cartel Alfa.

Reacția lui Marius Budăi

”Decizia de oportunitate fiscală, pentru că aici vorbim de o oportunitate fiscală, atunci când vorbim de scutirea de taxe a unei sume din salariu, este decizia Guvernului. Politica fiscală ţine de apanajul Guvernul.

Vizavi de salariul minim, ce intră în atribuțiile Ministerului Muncii nu se face prin ordonanța trenuleț se face prin hotărâre de Guvern care deja este de circa două săptămâni de zile în transparență publică.

Iar stabilirea nivelului salariului minim la 3.000 de lei a fost o decizie a coaliției. Decizia de oportunitate fiscală a fost o decizie a coaliției care a fost luată, iar noi Executivul nu facem decât să punem în practică.

După cum am spus a fost și o perioadă de test IMM cu aceste decizii.

Dacă vorbim de politică fiscală, chiar dacă nu este neapărat Ministerului Muncii, pot să vă spun că aceste lucruri au fost solicitate de către mediul de afaceri.

Actuala coaliție politică a înțeles să partajeze responsabilitatea majorării salariului minim între Guvern și patronate, și anume creșterea este o creștere mare, care nu au mai fost până acum de 450 de lei, 250 de lei sunt taxați, 200 de lei sunt ne netaxați din punct de vedere a impozitelor pe venit.

În acest mod sprijinim și mediul de afaceri, dar și angajații care sunt la salariu minim să câștige net în mână mai mulți bani.

Este, repet, o decizie de oportunitate fiscală. Ce ține de Ministerul Muncii este doar stabilirea prin hotărâre de guvern, nu prin ordonanță a salariului minim.

Dacă va trebui să trecem și prin asta, vom trece și prin asta. Dacă faci bine și te gândești și la mediul privat să nu pui o presiune atât de mare în mediul privat cu această majorare, dar să conștientizezi că și salariații cu nivelul de salarizare la salariul minim au nevoie de mai mulți bani, dar este o decizia asumată de coaliţia politică pe care noi o punem în aplicare”, a declarat Marius Budăi la Antena 3 CNN.

Marius Budăi, despre majorarea pensiilor

Întrebat cu ce procent de majorare a pensiilor se va merge în Parlament, ministrul Muncii, Marius Budăi a spus:

”Parlamentul este suveran și ce va decide Parlamentul, noi, Guvernul vom pune în aplicare.

Vizavi de celelalte majorări de măsuri de sprijin, au fost deja decise în coaliție. Noi avem actele normative deja scrise.

Mulțumesc public colegilor mei din minister că au înțeles că și în această minivacanță trebuie să lucrăm, astfel încât mâine de dimineață să avem toate documentele gata. A fost solicitare a coaliției acest lucru.

Mâine vor intra documentele, actul normativ de avizare interministerială și mergem înainte așa cum s-a decis, cu majorare și cu măsuri de sprijin, toate actele normative vor fi gata la timp, astfel încât și să fie cuprinse în propunerea de buget, dar să se poată fi implementate de la 1 ianuarie 2023 așa cum s-a decis în coaliție”.

Întrebat apoi dacă după această creștere anunțată a pensiilor de la 1 ianuarie 2023 s-ar mai pregăti încă o majorare după ce președintele PSD, Marcel Ciolacu, va deveni premier, aşa cum prevede rocada adoptată în coaliţie, ministrul Muncii a spus:

”În interiorul PSD nu există această discuție. La toate discuțiile au fost doar discuțiile premergătoare deciziei din coaliție. Am avut decizia finală, a coaliției, s-au decis măsurile și, dacă situația va mai impune măsuri de acest fel pe perioada anului următor, așa cum am procedat în acest an, în coaliție vom lua decizia.

Eu nu pot să spun decât să mă bucur că s-a ajuns la o decizie și să putem implementa, că aceste măsuri de sprijin care vin în sprijinul categoriilor vulnerabile vor fi implementate, astfel încât să putem traversa cu toții această perioadă”, a mai spus Marius Budăi.