Marcel Ciolacu, atac la Klaus Iohannis: „Nu pot să uit că am fost acuzat total pe nedrept că am furat Ardealul”

Premierul Marcel Ciolacu susține că el nu a uitat și nu va uita niciodată cum a ieșit președintele Klaus Iohannis să-l acuze că vrea să fure Ardealul, împreună cu UDMR. Ciolacu a spus că nu va uita niciodată cum l-a sunat mama lui să-i spună că va fi băgat la pușcărie pentru „trădare de țară”.

„Ce înțelegere pot să am cu un om care-și termină mandatul? Nu am nicio înțelegere cu Klaus Iohannis. Dacă dumneavoastră credeți că eu uit că am fost acuzat total pe nedrept, când era pandemie, că am furat Ardealul. Mama mea, soție de militar, m-a sunat să-mi spună că mă bagă ăștia la pușcărie pentru trădare de țară. Credeți că eu pot să uit vreodată așa ceva! Nu voi uitat niciodată așa ceva! Ce discuții să am eu cu șefii serviciilor secrete pentru alegeri? Nu am avut nicio discuție cu vreun șef al serviciilor secrete pentru alegeri”, a spus Klaus Iohannis, la Realitatea.

Ciolacu mai spune că nu a avut o discuție cu Klaus Iohannis cu privire la problemele fermierilor, negând astfel faptul că președintele i-ar fi solicitat să rezolve rapid problema.

„Suntem la fake news-uri! (n.red – râde). N-am avut această discuție cu președintele Iohannis. Singurul lucru pe care îl constat și eu este că marea majoritate a problemelor invocate de către fermieri, dar și de către transportatori s-au rezolvat și vom continua să finalizăm tot ceea ce am convenit. (…) Ce anume să-mi solicite președintele, ceva ce am rezolvat deja? Presupun că dacă mi-ar fi solicitat ceva ar fi făcut-o din prima zi de conflict, dar n-am avut acest dialog”, a spus Marcel Ciolacu.