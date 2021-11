Ciolacu, după negocierile cu PNL: „Eu cred că suntem pe un drum corect care duce spre formarea unei noi majorități; Am încercat să găsim lucrurile care ne aseamănă”

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, 4 noiembrie, la finalul negocierilor cu PNL, că „suntem pe un drum corect”, care va duce spre „formarea unei noi majorități”. Ciolacu a mai precizat că nu s-a discutat despre funcții, însă a menționat că s-a negociat modul în care va fi împărțită funcția de premier.

„Am avut o primă întâlnire cu PNL. De la început am cerut să fie o întâlnire serioasă și aplicată pe nevoile românilor. Nu am avut discuții în ce privește funcțiile din guvernul României. Credem că prioritatea numărul unu este stabilizarea României, pe care au adus-o prin această guvernare de dreapta. Printr-un efort comun și un plan de guvernare coerent să încercăm să ajungem într-un ritm așteptat de către români.

Eu cred că suntem pe un drum corect. Dacă vom fi și cinstiți și patrioți, acesta e drumul care va duce spre formarea unei noi majorități”, a declarat joi seară Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă PSD a cerut numirea premierului, Ciolacu a subliniat că partidul va merge la Cotroceni cu propria numire și că în cadrul negocierilor cu PNL s-a ajuns și la soluția unei conduceri rotative.

„A fost o discuție în ce privește propunerea de premier. Ne menținem discuția partidului de a merge la Cotroceni cu propunerea de prim-ministru. Apoi am venit cu mai multe soluții, a fost și această soluție de a veni prin rotație.

PSD a venit azi cu cele 100 de măsuri. Am cerut ministrului de Finanțe execuția bugetară până în acest moment. Prioritatea zero e să venim cu o rectificare bugetară. Să nu păcălim românii cu ce am dori să facem”, a mai adăugat liderul PSD.

Întrebat dacă nu i-a fost greu să se înțeleagă cu partidul care l-a criticat permanent în ultimele luni, Ciolacu a precizat că „nu a fost foarte ușor dar nici foarte greu. Am încercat să găsim lucrurile care ne aseamănă, nu care ne despart”.

De cealaltă parte, președintele PNL Florin Cîțu a declarat că „am găsit în această seară multe lucruri care pot să ne unească”. Șeful liberalilor a vorbit și despre varianta unui premier la doi ani, după ce cele două partide nu s-au decis asupra numirii premierului.

Florin Cîțu: „Vom merge înapoi în partid și vom prezenta concluziile.

Este prima discuție. Discuțiile pe funcții, au fost câteva variante, cu un premier care să se schimbe o dată la doi ani. Dar au fost doar discuții, nu s-au ajuns la concluzii.

Am găsit în această seară multe lucruri care pot să ne unească. De exemplu situația pe care am găsit-o în România. Avem o criză în sănătate, avem o criză în energie, iar pentru astea avem nevoie de o guvernare stabilă. Dacă reușim cu cei de la PSD să facem acest lucru, e ok”, a declarat liderul PNL Florin Cîțu.

Întrebat dacă USR iese din calcul, Florin Cîțu a precizat că decizia se va lua în interiorul partidului.

„Decizia o luăm în PNL. Noi mergem înapoi la partid, prezentăm cele două variante și după aceea partidul va lua o decizie”, a mai precizat premierul interimar.

