Primul videoclip al lui Michael Jackson care depaseste pragul de 1 miliard de vizualizari pe YouTube VIDEO

Videoclipul este al treilea din anii 1980 care reuseste performanta."Billie Jean" urmeaza videoclipurilor "Sweet Child O' Mine" - Guns N' Roses si "Take on Me" - a-ha, singurele din anii 1980 care au mai mult de 1 miliard de vizualizari pe platforma.Videoclipul pentru piesa lui Jackson care a ajuns in 1983 pe primul loc in Billboard Hot 100, premiata cu doua trofee Grammy si nominalizata la categoria "cantecul anului" in 1984, a inregistrat zilnic, in 2021, in medie, 600.000 de vizualizari la nivel global.Regizat de Steve Barron, clipul este unul dintre cele trei produse pentru a promova albumul "Thriller", care ramane cel mai bine vandut disc la nivel mondial. Videoclipul pentru piesa care da titlul albumului are aproximativ 765 de milioane de vizualizari pe YouTube.