Macovei: ANI nu e institutia pe care am gandit-o eu

Miercuri, 13 Mai 2009, ora 10:19
Macovei: ANI nu e institutia pe care am gandit-o eu

Candidatul PD-L la alegerile europarlamentare, Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a declarat, marti seara, la o emisiune televizata, ca Agentia Nationala de Integritate (ANI) nu este institutia pe care ea a gandit-o, fiind rezultatul multor compromisuri politice.

Comentand informatia potrivit careia sapte ministri sunt verificati de ANI, Monica Macovei a spus ca este foarte bine ca se fac cercetari si nu a vrut sa comenteze cazul celor sapte ministri, afirmand ca nu are detalii si ca nu discuta despre dosare.

Monica Macovei a afirmat ca se bucura ca se intampla ceva cu declaratiile de avere, pentru a caror transparenta s-a luptat in perioada in care a fost ministru al Justitiei.

