Scandal la Antena 3 intre actorul Mihaescu, deputatul Bulai si jurnalistul Curea: "Du-te, ba, dispari! Ce bagabonteala! Vai steaua voastra de comunisti!"

Mugur Mihaescu a replicat:

Mugur Mihaescu a recurs si la amenintari:

"In calitate de presedinte al Comisiei de Cultura care are in control parlamentar aceste institutii importante de informare in Romania, Televiziunea Nationala si Radioul National, sustin ca pentru a construi o democratie in Romania avem nevoie de o informare corecta, o informare deschisa cu privire la masurile de protectie impotriva pandemiei, iar ceea ce a fost la TVR in seara de Revelion este o bascalie trista care submineaza si isi bate joc de masurile de protectie impotriva acestei pandemii, pe bani publice.Au fost folositi angajatii TVR pe un contract care s-a facut cu doua firme private. Aceste lucruri vor fi discutate la Parlament la momentul potrivit", a spus Iulian Bulai in timpul interventiei sale.Deputatul a subliniat ca sustine libertatea de exprimare, "dar ideea ca in noapte de Revelion, la cea mai vizionata emisiune a anului, se invita conspirtationisti si oameni care ignora orice masura de protectie pentru a ataca masurile care limiteaza efectele negative ale acestei pandemii e o greseala, in opinia mea.""Domnul arunca cuvinte ca sa se afle in treaba. Nu inteleg nimic din ce se intampla? Ne intoarcem la comunism? Ne intoarcem la dictatura? Trebuie sa imi pun un tablou cu liderul suprem deasupra capului? Trebuie sa aplaud la tot ce se spune?".Jurnalistul Mihai Curea l-a incurajat pe Mihaescu "sa-i ia la misto si pe astia" si le-a recomandat politicienilor "sa manance una in sange, sa bea un sprit si sa se uite dupa o domnisoara frumoasa, sa-si revina in simtiri.""Am sa il iau la misto si pe asta ca si el ne ia la misto pe noi, ca e intr-o functie in care ne poate lua la misto"."V-au votat mai putini oameni decat s-au uitat la Revelionul de la Antena. Vai de steaua voastra de comunisti. Du-te, ba, dispari!," a continuat actorul."Nu pot sa respect comunistii. Domnule, nu ti-e rusine, ma faci conspirationist? Domnule, sa-ti fie rusine. Cum ma faci pe mine conspirationist, ma?", i-a mai spus Mihaescu deputatului USR.Iulian Bulai a spus ca va propune schimbarea conducerii TVR cu una independenta de politica, sustinand ca in momentul de fata conducerea televiziunii e "o portavoce a fostei majoritati parlamentara""Asta urmareati, ce bagabonteala!", a replicat actorul."E un delirant! M-am saturat! Politrucii astia care tot vor sa acceada la putere. Care-si platesc functiile prin CNA-uri sau prin consilii de administratie. Votati de o mana de oameni, nici cati s-au uitat la voi la Revelion. Fac pe filosofii in tara asta. Ce sa-i comentez eu unui astfel de individ? Abuzeaza de bunul simt al tuturor", a spus actorul despre deputatul USR-PLUS.Deputatul USR Iulian Bulai a spus ca intrerupe convorbirea telefonica daca postul Antena 3 nu ia atitudine fata de Mugur Mihaescu. "Mai bine iesi, ma, du-te!", i-a mai transmis Mihaescu."Asta e vagabonteala! Vai steaua voastra de comunisti!", a adaugat actorul."In mine veti avea cel mai mare dusman si am sa fiu cu ochii pe voi. Nu veti scapa de mine!", a spus actorul.In incheiere, jurnalistul Mihai Curea a intrebat: "Voi va dati seama ce a reusit sa faca baietasul asta?", sustinand ca Mugur Mihaescu e "un biet patron de restaurant".O parte din emisiune este disponibila pe site-ul Antenei 3. CITESTE SI: Reprezentantul USR in CA a TVR, despre Revelionul "'Vacanta Mare": "Este vorba de o regretabila, penibila si penala, si mult prea scumpa, susanea. Am sesizat CNA"