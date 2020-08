Nicusor Dan, atac la Gabriela Firea dupa ce si-a depus candidatura: "Cum poti sa vii sa ceri un nou mandat cand ai dus orasul in faliment"

"Vreau sa le multumesc voluntarilor si de la PNL si de la USR - PLUS, care au stat in strada pentru a colecta aceste semnaturi. Vreau sa multumesc voluntarilor care au strans semnaturi si acum 4 ani si acum 8 ani pentru mine, oamenilor care au donat, artistilor care au contribuit, personalitatilor care au girat aceasta candidatura si acum 8 ani si acum 4 ani si acum.Campania aceasta este, de fapt, campania miilor de bucuresteni, care vor ca administratia sa fie una de bun simt, vor ca administratia sa fie una care lucreaza pentru ei si nu vor ca administratia sa fie una care ii minte si care isi bate joc de banii pe care ei i-au muncit. Este o campanie pentru mamele care vor, pur si simplu, sa aiba loc cu caruciorul pe strada si vor ca, daca semnaleaza vreo defectiune la un loc de joaca, ea sa fie reparata.Este o campanie pentru familiile tinere care doresc un lucru simplu, sa aiba garantia ca gasesc un loc la cresa sau la gradinita. Este o campanie pentru persoanele in varsta care au nevoie de un centru in cartier unde sa se intalneasca cu alte persoane, sa vada un spectacol de film sau de teatru. Este o campanie pentru persoanele cu handicap care au nevoie doar ca Primaria sa le dea un oras accesibil pentru ca ei sa aiba acces la un loc de munca.Este o campanie pentru oameni de afaceri, care imi spun in momentul acesta ca vor ca Primaria sa nu-i incurce si mai spun un lucru, ca le este rusine sa isi invite omologii lor, partenerii lor de afaceri in Bucuresti, pentru ca orasul acesta nu arata bine", a spus Nicusor Dan.In acest context, el a criticat faptul ca primarul in functie, Gabriela Firea , isi doreste un nou mandat . "Ma intreb cum poti sa vii sa ceri un nou mandat cand ai dus orasul in faliment, cand ai cheltuit in patru ani banii pe 5 ani. (...) Cum poti sa vii sa ceri un nou mandat cand 1000 de blocuri nu au apa calda, si ar dura 400 de ani ca reteaua de termoficare sa fie modernizata, Cand patru ani n-ai fost in stare sa modernizezi o linie de tramvai?", a declarat Nicusor Dan, duminica, dupa depunerea candidaturii.Candidatul a fost insotit la Biroul Electoral Municipal de presedintele PNL, premierul Ludovic Orban , de copresedintele USR PLUS, Dan Barna , precum si de candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS pentru primariile de sector."Bucurestenii vor ca doamna Firea si tot ce reprezinta firea gresita a lucrurilor sa paraseasca butoanele si managementului acestui oras", a spus si Dan Barna. La randul sau, presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a declarat "sustinerea totala pentru Nicusor Dan.