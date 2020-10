Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Avocatii Jurgen Mossack si Ramon Fonseca - suspecti de ajutarea masiva a evaziunii fiscale si de asociere de raufacatori - pot fi arestati, astfel, in cazul in care incearca sa intre pe teritoriul Uniunii Europene (UE), potrivit ziarului, care a participat la dosarul Panama Papers si care s-a asociat in acest articol, publicat luni seara, cu publicatiile regionale NDR si WDR.Cei doi avocati, care detin pasapoarte panameze, se afla in prezent in aceasta tara - care nu-si extradeaza cetatenii -, scrie Sueddeutsche Zeitung.Anchetatorii spera insa ca Mossack, a carui familie se afla in Germania, sa se predea pentru a negocia o reducere a pedepsei si a scapa unor proceduri care se desfasoara in paralel in Statele Unite.Fonseca a facut aluzie, intr-un mesaj postat pe Twitter , la acest lucru."In ceea ce priveste Germania, noi am vandut intreprinderi unei banci germane, care le-a revandut unor antreprenori, care le-au folosit in chestiuni fiscale in care nuavem nimic a face", scrie el.El acuza, de asemenea, "mafia de stanga internationala" de acuzatiile formulate impotriva sa si se intreaba daca "Germania are dreptul sa vorbeasca despre dreptate, dat fiind ca tribunalele de la Nurnberg au condamnat si executat doar 14 nazisti", in pofida milioanelor de morti din al Doilea Razboi Mondial.Scandalul Panama Papers a izbucnit la 3 aprilie 2016, dupa divulgarea a 11,5 milioane de arhive digitale ale cabinetului de avocatura Mossack Fonseca - documente sensibile analizate de catre ICIJ, care au provocat o unda de soc in lume, si care au antrenat, intre altele, demisia premierului islandez Sigmundur David Gunnlaugsson.Potrivit exploatarii media a Panama Papers, aceste documente au permis scoaterea la lumina a unui vast sistem de evaziune fiscala, prin intermediul unor firme-paravan, in care cateva sute de banci si-au ajutat clientii.Cel putin 150 de anchete au fost deschise in 79 de tari in vederea verificarii unor posibile evaziuni fiscale sau spalari de bani, potrivit Centrului amerian de integritate publica.Cabinetul de avocatura Mossack Fonseca a anuntat in 2018 ca si-a incetat activitatea, din cauza "pagubelor ireparabile" suferite in reputatia sa.Panama se bate, la randul sau, pentru a fi retrasa de pe mai multe liste negre ale paradisurilor fiscale.