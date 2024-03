Cum au reacționat liderii popularilor europeni, după ce PNL a decis să se alieze electoral cu PSD. „Populiştii şi extremiştii au avut o creştere semnificativă”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a vorbit marţi, 5 martie, în conferinţa comună cu preşedintele PPE, Manfred Weber, de la sediul partidului, despre reacţia liderilor la listele comune PNL-PSD la europarlamentare.

Liberalul a transmis că aceştia au înţeles demersul şi sunt ţări care au încercat să urmeze modelul, după alegeri. Asta înseamnă că poate fi o formulă care să funcţioneze, a mai arătat Ciucă. Avem, nevoie în acest context în care populiştii şi extremiştii au avut o creştere semnificativă, să putem să generăm şi să recâştigăm încrederea cetăţenilor pentru tot ceea ce înseamnă politica de centru, a mai subliniat liderul PNL.

”Am discutat cu Manfred Weber situaţia politică din România. Am discutat despre modul în care această coaliţie politică a reuşit să guverneze ţara de la sfârşitul anului 2021 şi până în prezent. Am discutat despre această nevoie de asumare a a responsabilităţii între două partide din familii politice diferite, pentru a putea să asigurăm stabilitatea şi guvernarea ţării într-un context de securitate, economic şi cu toate crizele pe care nu vreau să le mai repet acum şi dumnealui şi ceilalţi lideri europeni au înţeles demersul nostru”, a declarat Nicolae Ciucă despre decizia coaliţiei de a merge pe listă comună la alegerile europarlamentare din acest an.

Preşedintele PNL a precizat că ”sunt ţări care au încercat să urmeze modelul nostru, după alegerile care au avut loc în ţările respective”.

”Asta înseamnă că poate fi o formulă care să funcţioneze. De altfel, la nivelul Parlamentului European, majoritatea este creată de către PPE împreună cu S&D, cu Renew.” a mai arătat el.

”Avem nevoie în acest context în care populiştii şi extremiştii au avut o creştere semnificativă, să putem să generăm şi să recâştigăm încrederea cetăţenilor pentru tot ceea ce înseamnă politica de centru, pentru că centru-dreapta a demonstrat de fiecare dată, prin politiciile sale că nu a urmărit altceva decât dezvoiltare şi prosperitate şi atunci când a fost nevoie să facă sacrificiul necesar pentru a depăşi momentele de criză am putut realiza şi o coaliţie sau să avem acest parteneriat ptrin care să ne ducem la bun sfârşit obiectivele asumate”, a mai spus Ciucă.

