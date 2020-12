Reactia lui Radu Paraschivescu dupa ce-a fost invitat sa se inscrie in partidul AUR: "Port masca, nevrednicul de mine"

"'Nu vreau sa fac parte din niciun club dispus sa ma accepte ca membru', a spus candva Groucho Marx. Cu mai putin umor, declin invitatia de inscriere in A.U.R. pe care mi-a facut-o Sorin Lavric ieri, intr-un text aparut in "Q Magazine". Lucrurile care ne despart sunt mai multe decat cele care ne apropie. Pe langa asta, port masca, nevrednicul de mine", scrie Radu Paraschivescu pe Facebook Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a castigat un scor de 8,93% in Camera Deputatilor si 9,1% in Senat AUR vine in Parlamentul Romaniei cu un discurs nationalist, homofob, anti-sistem, anti-covid, pro-ortodoxist si anti-occidental, militand pentru unirea Basarabiei cu Romania si promovand credinta crestina.Presedintele Senatului partidului AUR, Sorin Lavric, arata, intr-un editorial publicat pe platforma r3media.ro, ca membrii formatiunii politice vor disloca partidele din Parlament.Uniunea Scriitorilor se dezice de afirmatiile lui Sorin Lavric, lider al Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), intrata de curand in Parlament, care afirma ca romii sunt o "plaga sociala" si "barbatii nu cauta in femei desteptaciunea, profunzimea sau luciditatea", si anunta ca acesta "in mod firesc" nu va mai face parte din organizatie.