Statele Unite, in fata unui nou caz "George Floyd". Tanar afro-american, impuscat din greseala de o politista VIDEO

"Manifestatiile pasnice sunt de inteles" dupa moartea "tragica" a lui Daunte Wright, a comentat in cursul zilei presedintele democrat Joe Biden , spunand ca este constient de "furia si durerea" traite de afro-americani.Dar "nu exista absolut nicio justificare" pentru violente, a adaugat el, indemnand "la calm" populatia acestui mare oras din nordul Statelor Unite, dupa o prima noapte de proteste marcate de jafuri si altercatii.Pe langa interdictia de circulatie pe timpul noptii in toata aglomeratia urbana decretata de primarii oraselor gemene Minneapolis si St. Paul, o mie de soldati ai Garzii Nationale actioneaza din greu pentru a preveni noi violente.Cu putin inainte de orele 21.00 (marti, 02.00 GMT), la aproape doua ore de la intrarea in vigoare a interdictiei de circulatie, zeci de protestatari au continuat sa-si agite pancartele si sa scandeze lozinci - in timp ce se adaposteau de ploaie sub umbrele si glugi - in fata sectiei de politie din orasul Brooklyn Center.Politia a tras de mai multe ori gaze lacrimogene in directia manifestantilor si le-a ordonat sa se disperseze.Furia lor este urmare a mortii lui Daunte Wright, un afro-american in varsta de 20 de ani, impuscat mortal de politie duminica in timp ce circula la volanul masinii sale in acest oras de la periferia Minneapolis, impreuna cu prietena sa.In cursul unui control legat de placutele de inmatriculare necorespunzatoare, o agenta "si-a scos arma in locul Taser-ului", un pistol cu electrosoc, considerat a fi mai putin letal decat o arma de foc, a declarat seful politiei locale, Tim Gannon, vorbind despre o moarte "accidentala".Pentru a-si sustine afirmatiile, el a prezentat inregistrarea tragediei de catre camera pietonala a politiei.In imaginile respective, agentii sunt vazuti cum il scot pe tanar din masina sa si ii pun catuse. El opune insa rezistenta si se aseaza din nou in masina. Politista poate fi auzita strigand "Taser, Taser" pentru a semnala ca va trage. In schimb, se aude un foc de arma.Luni seara, autoritatile judiciare din statul Minnesota au transmis intr-un comunicat identitatea politistei implicate. Kimberly Potter, angajata a politiei din Brooklyn Center de 26 de ani, a fost suspendata din punct de vedere administrativ, a precizat documentul.Aceasta tragedie a reaprins furia la Minneapolis, care a cunoscut mai multe nopti de revolte dupa moartea lui George Floyd la 25 mai, sub genunchiul politistului alb Derek Chauvin.