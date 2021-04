Liderul senatorilor USR PLUS: "Vom vota la vedere pentru ridicarea imunitatii lui Florian Bodog"

"Vom vota la vedere pentru ridicarea imunitatii parlamentare si o vom face de fiecare data cand ni se va cere, indiferent de nume, indiferent de partid . Trebuie sa fie clar pentru toata lumea: toti cetatenii Romaniei sunt egali in fata legii iar vinovatia sau nevinovatia unui cetatean roman se stabileste de catre o instanta de judecata.Votul de azi este strict procedural, nu insemna ca cineva este vinovat sau nevinovat, ci doar ca activitatea justitiei poate merge mai departe, neingradit. E timpul ca imunitatea parlamentara sa inceteze sa mai functioneze ca un paravan in fata justitiei."In Comisia Juridica, senatorii USR PLUS Simona Spataru si Cosmin Poteras au votat PENTRU un aviz favorabil ridicarii imunitatii. Votul a fost secret, PENTRU votand 6 senatori , 6 s-au abtinut si un senator a votat impotriva, ceea ce a insemnat adoptarea unui raport negativ, de respingere a cererii DNA de ridicare a imunitatii parlamentare a senatorului PSD Florian Bodog. Raportul Comisiei urmeaza sa fie supus votului Plenului Senatului, vot care este secret si se exprima prin bile.