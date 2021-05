Florin Citu: Suntem inca in lupta cu pandemia, insa este momentul ca din nou romanii sa se bucure de nunti, botezuri

"Fiecare pas pe care il facem si in care vedem ca pandemia este depasita oarecum, suntem inca in lupta cu pandemia, nu am depasit totul, dar avem un program pe care l-am anuntat, relaxari la 1 iunie, 1 iulie, 1 august, in functie de ce se intampla cu mai multi parametri", a declarat Florin Citu la B1 TV, joi seara.Prim-ministrul a precizat ca de la 1 iunie romanii se vor putea bucura, din nou, de evenimente private."Astazi am continuat, exact asa cum am anuntat, cu relaxari. Cred ca cele mult asteptate sunt cele pentru evenimente publice private care au fost de un an de zile amanate, au fost suspendate. Este momentul ca din nou romanii sa se bucure de nunti, botezuri. Deci de la 1 iunie, cu anumite conditii, dar putem sa vorbim de o noua etapa dupa un an de zile care a fost dificil pentru foarte multi dintre romani", a declarat premierul Florin Citu.