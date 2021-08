Două companii municipale ar putea să fie desființate. Consiliului General al Municipiului Bucureşti votează astăzi

"Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General at Municipiului Bucureşti , în calitate de acţionar majoritar al societăţii Compania Municipală Cimitire Bucureşti S A., aprobă dizolvarea şi lichidarea societăţii Compania Municipală Cimitire Bucureşti S.A. în temeiul art. 227 alin. (1) lit. d din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicata, cu modificările şi completările ulterioare", se arată într-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei de luni a CGMB.După ce va fi aprobată dizolvarea societăţii în Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie urmează să selecteze lichidatorii.Compania Municipală Cimitire Bucureşti S.A. a fost înfiinţată în 2017, iar alte 18 hotarâri vizând aprobarea înfiinţării a tot atâtea societăţi pe acţiuni au fost adoptate de către Consiliul General în martie şi aprilie 2017. "Hotărârile de înfiinţare ale acestor opsprezece societăţi au fost contestate, formându-se dosarul nr. 19404/3/2017 aflat în fond pe rolul Tribunalului Bucureşti, în care Curtea de Apel a Municipiului Bucureşti a pronunţat Hotărârea 6504/2018 prin care anulat în mod definitiv hotărârile contestate.Aşa cum rezulta din hotărârea instanţei de anulare, în condiţiile în care hotărârile de înfiinţare a societăţilor au fost aprobate fară a se respecta majoritatea prevăzută de lege , rezulta că hotărârile nu reflecta voinţă consilierilor locali în funcţie la momentul înfiinţării.În realitate, consilierii în funcţie la momentul dezbaterii hotărârilor au considerat că înfiinţarea societăţilor nu este oportuna, dovada că hotărârile nu au fost aprobate cu doua treimi din numărul consilierilor în funcţie, aşa cum ar fi fost legal", se arată în referatul proiectului, unde se menţionează că decizia de înfiinţarea a Companiei Municipale Cimitire Bucureşti S.A, deşi nu a fost anulată de instanţă întrucât nu a fost contestată, are aceleaşi vicii.Conform sursei citate, prin înfiinţarea acestor companii se încalcă regulile privind asigurarea concurenţei, societăţile nu reprezintă organisme publice, înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, iar înfiinţarea lor a dus la creşterea cheltuielilor publice."Dovada că înfiinţarea societăţii Compania Municipala Cimitire Bucureşti SĂ nu a fost şi nu este o soluţie oportuna şi benefica pentru municipalitate consta în datele despre funcţionarea concreta a acesteia, aceasta fiind în prezent la limita insolvenţei, respectiv a falimentului", mai scrie în referat.Totodată, se arată că Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane are acelaşi domeniu de activitate cu Compania Municipală Cimitire Bucureşti, fiind dublate astfel organigramele şi bugetele.Pe ordinea de zi a şedinţei de luni se află şi un proiect de hotărâre privind dizolvarea şi lichidarea Companiei Municipale Tehnologia Informatiei Bucuresti S.A."Având în vedere domeniul în care această societate îşi desfăşoară activitatea, Tehnologia Informaţiei fiind unul dintre domeniile cele mai dezvoltate în Municipiul Bucureşti, compania nu a reuşit să îndeplinească suficiente contracte din domeniul de activitate, dovada fiind situaţiile financiare depuse şi afisate public la finalul tuturor anilor de la înfiinţarea societăţii, care reflecta pierderi pentru fiecare an. Mai mult, asa cum reiese si din raportul auditorului extern pentru anul 2020, societatea este supusă unor riscuri privind posibilitatea continuării activităţii", se arată în referatul acestui proiect.Totodată, consilierii generali ar urma să îşi dea votul asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de insolvenţă, prin procedura simplificată, a societăţii Compania Municipală Pază şi Securitate Bucuresti S.A.În referat se menţionează că directorul general al Companiei Municipale Pază şi Securitate Bucuresti S.A. a informat Consiliul de Administraţie cu privire la situaţia financiară a companiei, concluzia fiind urmatoarea: "continuarea activităţii acestei companii dupa data de 1.07. 2021 este inoportună şi nu serveşte interesului public".Şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti este programată la ora 10.00.În martie, consiliera generală Ana Ciceală a depus, în numele grupului politic Alianţa USR PLUS din Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB), un proiect de hotărâre care are ca scop demararea procedurilor de dizolvare şi lichidare a 16 dintre companiile municipale înfiinţate nelegal de către fostul primar Gabriela Firea şi PSD Printre cele 16 companii se numără şi cele vizate de proiectele aflate pe ordinea de zi de luni.