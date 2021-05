Florin Citu: Tinta nu era de 5 milioane de persoane vaccinate, tinta era sa scapam de pandemie

Florin Citu a fost intrebat, joi seara, despre tinta de 5 milioane de persoane vaccinate pana la iunie si a afirmat: "Tinta nu era de 5 milioane de persoane vaccinate, tinta era sa scapam de pandemie. Este o estimare pe care am facut-o cu totii ca atata avem nevoie sa depasim aceasta etapa. Ne-am vaccinat mai rapid si se pare ca am depasit mai repede . Asta este scopul campaniei de vaccinare, de a depasi pandemia".Premierul a afirmat ca nu am ajuns la imunizarea de masa, dar vom ajunge."De aceea facem pasi. Acesti pasi nu sunt totali, nu relaxam dintr-o data totul. Facem etape de relaxare si vedem cum reactioneaza si societatea, cum reactioneaza si pandemia in interiorul acestor conditii pe care le avem. Si pentru turistii care vin din strainatate am relaxat conditiile pentru ca turismul din Romania are nevoie de turisti din strainatate si am relaxat si aceste conditii. De la 1 iunie primim persoanele care vin din zona verde fara test, fara nimic", a mai declarat Citu.Acesta a adaugat ca "pentru a avea imunitate colectiva, nu trebuie sa fie 10 milioane de persoane vaccinate"."Poate sa fie 6 milioane de persoane vaccinate si alte 4 milioane poate ca au trecut prin boala, nu stim exact care este combinatia. Dar ce stim sigur este ca in momentul in care vedem ca avem o scadere zilnica a numarului de persoane infectate, numarul de persoane de la ATI scade, numarul de persoane internate in spital, toate scand in fiecare zi, dupa aceea se consolideaza, asta inseamna ca mergem in directia corecta si este normal sa luam acesti pasi. Vom vedea succesul campaniei de vaccinare cand vom vedea ca nu mai avem o crestere a numarului de persoane infectate. Acela e succesul", a mai declarat premierul.Acesta a prcizat ca in orasele mari si municipiile resedinta de judet avem o rata de vaccinare peste 40 la suta, aproape de 50 la suta."Acolo era si riscul cel mai mare de infectare, nu in zona ruuala unde oamenii nu stau foarte aproape unii de atii in fiecare zi, nu se misca, nu sunt in grupuri mari. In zonele in care aveam risc mare, vaccinarea s-a facut. Acum mergem in zona rurala si acolo o sa fie pasul urmator", a precizat seful Guvernului. Intrebat despre criticile pe care PSD le aduce campaniei de vacinare , Florin Citu a afirmat: "Campania merge in mediul rural si am vorbit cu prefecti, presedinti de consilii judetene, primari. Si aici as vrea sa fac un apel la toti primarii, nu doar primarii PNL , pentru ca si primarii PSD trebuie sa se implice in aceasta campanie, nu doar sa stea pe margine si sa critice campania de vaccinare.Eu pana acum nu am vazut un lider al PSD care sa mearga intr-un centru de vaccinare, sa promoveze campania de vaccinare. Eu nu am vazut. I-am vazut tot timpul criticand campania de vaccinare, criticand cifre, dar nu i-am vazut sa mearga intr-un centru de vaccinare si sa spuna veniti sa va vaccinati. Aceasta campanie de vaccinare este a tuturor romanilor. Daca vrem sa avem succes, nu se poate ca jumatate dintre primarii din Romania, care sunt ai PSD, sa nu participe la aceasta campanie de vaccinare, sa stea doar pe margine".Premierul a avut un mesaj si pentru Marcel Ciolacu : "Eu nu am vazut niciunul dintre liderii opozitiei, unii sunt chiar impotriva, avem in opozitie chiar in Parlament oameni care sunt impotriva campaniei de vaccinare, dar liderul celui mai mare partid de opozitie din Parlament, nu, pentru ca eu nu l-am vazut, sa mearga sa faca campanie de vaccinare. Este momentul, si asta e provocarea pentru clasa politica din Romania, cu totii trebuie sa facem campanie de vaccinare si ar trebui, domnule Ciolacu, sa mergeti si sa sustineti si dumneavoastra aceasta campanie de vaccinare".