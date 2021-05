Klaus Iohannis, dupa participarea la exercitiul militar cu presedintele Poloniei: "Ne pregatim pentru aparare pe Flancul Estic al NATO"

"Tocmai s-a incheiat un exercitiu la care am asistat impreuna cu presedintele polonez, domnul Andrzej Duda. Este foarte important pentru noi sa participam la astfel de exercitii, ca sa incurajam fortele noastre care lucreaza impreuna. Am asistat impreuna si cu dumneavoastra la acest exercitiu, ati observat, cu siguranta, ca astazi, in exercitiu, au fost forte din Romania si forte din Polonia.Soldatii polonezi sunt cei care au venit sa faca parte din Brigada Multinationala. Este extrem de important sa aiba loc astfel de exercitii, pentru a verifica si pentru a creste gradul de interoperabilitate, adica sa lucreze bine impreuna, sa se cunoasca reciproc, sa invete cum sa se conecteze unii cu ceilalti si sa fie capabili sa execute impreuna misiuni de lupta. Cand vorbim despre misiuni de lupta, trebuie sa fiu foarte clar aici: noi ne pregatim pentru misiuni de lupta de aparare!Este, pentru noi, pe Flancul Estic al NATO, extrem de important sa avem forte bine antrenate, bine pregatite pentru aparare. Noi ne pregatim pentru aparare pe Flancul Estic. Ieri am condus impreuna un Summit al Formatului Bucuresti 9, am discutat in pregatirea Summitului NATO care va avea loc peste o luna de zile si, impreuna cu domnul Presedinte, am dorit astazi sa venim si sa vedem cum se pregatesc in teren oamenii nostri. Sunt impresionat, exercitiul a functionat foarte bine si ii felicit pe toti!", a declarat Klaus Iohannis.La randul sau, Andrezej Duda a precizat ca este foarte importanta aceasta colaborare a soldatilor romani si polonezi, iar astazi vedem ca devenim tot mai compatibili cu aliatii nostri si chiar cu SUA."Astazi pe poligonul de la Smardan am avut ocazia sa vedem exercitii practice la care au participat polonezi din cadrul misiunii aliate. Ma bucur foarte mult ca exista aceasta ocazie de exercitii comune, de demonstratii comune. E important pentru soldatii romani si polonezi ca pot lucra impreuna. E important de vazut ca suntem in curs de modernizare cu tehnica militara. Vedem ca devenim astazi tot mai compatibili cu aliantii nostri si chiar si cu Statele Unite. Asadar ma bucur ca putem realiza aceste exercitii impreuna. Inca o data va multumesc, domnule presedinte , pentru invitatie si am speranta ca vom putea urmari astfel de exercitii in tara mea, tot ale soldatilor nostri impreuna", a afirmat presedintele Poloniei.Presedintele SUA Joe Biden si secretarul de stat american Antony Blinken au discutat luni participantii la Summitul Formatului Bucuresti (B9) gazduit luni de Klaus Iohannis, alaturi de presedintele Poloniei. Evenimentul, organizat la initiativa presedintelui Iohannis , s-a desfasurat cu prezenta in Capitala a presedintelui polonez si cu participarea prin videoconferinta a celorlalti sefi de state din Formatul Bucuresti, precum si a secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg.