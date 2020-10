Salaj: Lucian Bode, primul pe lista PNL pentru Camera Deputatilor

Potrivit unui comunicat de presa dat publicitatii vineri, de PNL Salaj, ministrul Lucian Bode va deschide lista la Camera Deputatilor, fiind urmat de Vasile Bulgarean, Angela Lipo, Traian Iepure, Robert Deak si Cristian Pop.Pentru prima pozitie pe lista de Senat a fost nominalizat Bogdan Ilea, iar pe urmatoarele trei locuri se afla Nicu Chereches, Dana Crisan si Flaviu Ciortea."Le multumim salajenilor pentru increderea acordata la alegerile locale, dar acest rezultat onorant trebuie dublat de o victorie la alegerile parlamentare. De asemenea, vreau sa le multumesc colegilor de partid care au decis sa ma sprijine pentru un nou mandat de deputat, precum si pentru intelepciunea cu care au ales si ceilalti candidati de pe listele PNL. Am incredere ca, prin calitatea echipei propuse, PNL Salaj poate obtine un nou rezultat pozitiv si ca ne vom mentine pe primul loc in clasamanetul politic al judetului. Dar, dincolo de calculele politice, 2020 poate aduce salajenilor premisele unei dezvoltari durabile printr-o buna colaborare intre administratiile locale, Consiliul Judetean, Parlament si Guvern. Impreuna putem demonstra ca si in Salaj se poate!", afirma Lucian Bode, in comunicatul mentionat.