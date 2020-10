Marcel Ciolacu anunta ca a preluat interimar sefia PSD Vrancea, dupa demiterea lui Marian Oprisan: "E posibil sa mai vina si alte schimbari"

"Am avut o discutie lunga cu colegii mei. Incepand de azi e Doina Fedorovici este lider al organizatiei PSD de femei. Este prima femeie presedinte de CJ din interiorul PSD si a doua femeie dupa o fosta doamna din partea UDMR . La organiza Giurgiu dl Badalau s-a retras si interimar . La organizatia Vrancea am preluat eu interimar organizatia Vrancea. La Liga Alesilor Local, Decebal Fagadau a fost inlocuit de dl Cristian Gentea, noul presedinte al Pitestiului. Si la Calarasi domnul presedinte al Consiliului Judetean, Vasile Iliuta ", a explicat Marcel Ciolacu, luni la finalul Consiliului Politic National al PSD.Acesta a adaugat ca in urmatoarele zile va avea, alaturi de secretarul general al PSD Paul Stanescu , intalniri cu alti lideri de filale si va fi facuta o analiza a rezultatelor la alegerile locale. El a mai spus ca ar putea fi facute si alte schimbari de lideri judeteni."In urmatoarele 3 zile voi avea intalniri impreuna cu secretarul general cu presedintii de organizatii si o sa facem analize pe voturi comparative si e posibil sa mai vina si alte schimbari. E posibil, in urma analizelor si discutiilor cu colegii mei sa avem si aceasta posibilitate. A fost un vot in cadrul Consiliului Politic National si mi-a asumat eu intr-o perioada scurta presedintia PSD Vrancea", a completat Ciolacu.Primarul municipiului Focsani Cristi Misaila a declarat, luni pentru News.ro, ca a refuzat sa preia conducerea interimara a PSD Vrancea, dupa inlaturarea din functie a lui Marian Oprisan.In Consiliul Politic National al PSD de luni a fost ceruta demisia lui Marian Oprisan de la sefia PSD Vrancea, chiar de catre Cristian Misaila, cel care a castigat functia de primar la Focsani si de catre Marcel Ciolacu, au declarat surse din partid pentru News.ro.Acesta a refuzat sa demisioneze, iar conducerea social-democrata a procedat prin vot la demiterea sa.