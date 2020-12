Prefectul Traian Berbeceanu, despre carantinarea Bucurestiului: "Evitam sa luam masuri mai dure"

Bucurestiul se afla in scenariul rosu din 19 octombrie, atunci cand rata de infectare a depasit 3 cazuri la mia de locuitori in 14 zile. Indicatorul a continuat sa creasca, insa autoritatile nu au impus pana acum alte restrictii. "Evitam sa luam masuri mai dure", a spus Berbeceanu la Digi24, adaugand ca e "nefiresc" sa iei masuri noi, daca cele actuale nu sunt respectate.Intrebat despre carantinarea Capitalei, prefectul a spus:"Nu ne aflam intr-un asemenea scenariu", adaugand ca nu se poate vorbi nici de eliminarea unor restrictii."Respectandu-le, evitam sa luam masuri mai dure. Toti ne dorim sa avem sarbatori linistite, dar nu doar autoritatile trebuie sa faca asta, ci si populatia trebuie sa respecte masurile", a adaugat el.Berbeceanu spune ca au fost mai putine controale in Capitala, pentru ca politia a fost angrenata in activitati privind alegerile parlamentare. "Acum suntem cu toate efectivele pe zonele masurilor aflate in vigoare", a spus el.Viceprimarul Vlad Voiculescu a spus ieri ca va vorbi cu primarul Nicusor Dan despre varianta intrarii Bucurestiului in carantina. Insa, edilul a anuntat ca Bucurestiul nu va intra in carantina.Citeste si: Nicusor Dan: "Bucurestiul nu intra in carantina"