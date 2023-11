Radu Berceanu, despre o posibilă revenire în politică: ”Nu știu dacă mai sunt sau nu membru PNL”

Fostul ministru liberal al Transporturilor Radu Berceanu a declarat duminică, 19 noiembrie, că este în continuare interesat de ce se întâmplă în țară, dar a exclus varianta de a reveni în politică.

”Nu am niciun gând să mă întorc în politică, nu am niciun gând să candidez la ceva, politic, nici pomeneală de aşa ceva. Chestiunea asta e clarificată. Ţin legătura cu colegii, ne mai întâlnim, mai discutăm (...) nu sunt în contact direct”, a declarat Radu Berceanu, duminică seară, la Prima News.

Întrebat dacă mai este membru PNL, Berceanu a precizat că, la un moment dat, i s-a cerut să plătească cotizaţia, lucru pe care nu l-a făcut.

”Nu ştiu, că la un moment dat am primit o chestie că, dacă nu plătesc cotizaţia până nu ştiu când sau ceva de genul ăsta, nu o să mai fiu membru, mă refer la mine la Dolj. Cred că, dacă am cumpărat sediul şi mobilierul de acolo şi care e şi acum acolo, o fi de ajuns. Nu ştiu ce sumă trebuia să plătesc. Nu ştiu dacă mai sunt membru sau nu. Sunt un om care a stat foarte mult în politică, chiar în clocot, la vârf şi mai ştie câte ceva, care are 6 nepoţi şi care e interesat de ce se întâmplă în ţara asta. Nu neapărat ce se întâmplă la PNL, la PSD sau nu ştiu unde, dar ce se întâmplă aşa în general, mă interesează”, a mai spus Berceanu.

În august, Profit.ro scria că fostul ministru vrea să construiască o nouă fabrică de avioane de mici dimensiuni în satul Tâncăbeşti.

