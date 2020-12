Cu ce propuneri se duc liberalii la intalnire cu viitorii parteneri de guvernare: "PNL sa aiba 10-11 ministri, USR-PLUS 5-6 ministri, iar UDMR doi ministri"

Intrebat daca Ludovic Orban va demisiona de la sefia PNL , Bogdan a raspuns: "Daca demisionam cu totii, ma intreb cine conduce Romania"."Practic e foarte complicat complicat pentru un premier daca nu are o relatie extrem de buna si nu are incredere in ministrul Justitiei, in ministrul Finantelor, in ministrul Fondurilor Europene in perioada urmatoare. De asemenea, avand in vedere ca o buna parte din Planul de Rezilienta si din banii europeni pe infrastructura mare, cheia ramane si pe Ministerul Transporturilor.Foarte important ramane si Ministerul Economiei si Ministerul Dezvoltarii unde noi avem 1.300 de primari si unde proiectele nu trebuie sa fie facute pentru anumiti primari de la un partid , trebuie sa fie facute pentru administratiile locale", a afirmat Rares Bogdan miercuri la Digi 24.Chestionat daca viitorul Executiv va avea mai multe sau mai putine ministere sau va fi pastrata structura actuala de 16 ministere, eurodeputatul a replicat: "Avem 16 ministere acum, daca se mareste se mareste doar la 18 ministere si din motive ce tin de legislatie europeana pe mediu, spre exemplu, sau pe comunicatii"."Propunerea noastra in negocierile cu cei de la USR-PLUS si cei de la UDMR este sa mergem pe procentele obtinute in campanie , in urma alegerilor, adica noi 26%, USR-PLUS 15% din viitoarele locuri si UDMR 6,5% sau 7%. Asta ar insemna ca pentru PNL ar urma sa aiba undeva la 10-11 ministri, USR-PLUS 5-6 ministri, UDMR 2 ministri", a mai explicat Bogdan.Referitor la faptul ca presedintele Iohannis a transmis la intalnirea de marti seara cu liberalii ca este nemultumit de scorul PNL la alegeri si intrebat daca Ludovic Orban va demisiona si de la sefia partidului, Rares Bogdan a spus: "Domnul Ludovic Orban a dovedit foarte multa tarie de caracter si onoare in momentul in care a demisionat. Eu stiu ca jurnalistilor le plac predictiile, dar daca demisionam cu totii, ma intreb cine conduce Romania".