Fondatorul grupării Wagner, Evgheni Prigojin, a făcut public un videoclip în care se laudă că are în armata sa un soldat de culoare.

Bărbatul este originar din Coasta de Fildeș, nu are cetățenie rusă și a fost eliberat dintr-o închisoare din Moscova.

Discuția dintre cei doi a fost distribuită pe Twitter de consilierul Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gherascenko.

În videoclip, soldatul este filmat alături de trupele Wagner pe frontul din Ucraina, mai exact în Bahmut, unde Prigojin a confirmat că întâmpină dificultăți.

- Cum ai ajuns aici?

- Am plecat la război.

- Și cum ai decis să mergi la război?

- Rusia trebuie apărată, este a doua țară, spune militarul de culoare.

Prigozhin introduces a "stormtrooper" from Wagner group. He is originally from Côte d'Ivoire, doesn't have Russian citizenship but was brought to Bakhmut region of the frontlines from Russian jail. pic.twitter.com/zwPQqxUdkf