Vineri, 24 februarie, se împlinește un an de la începutul invaziei rusești în Ucraina, iar numeroși politicieni români au lansat mesaje de susținere pentru Ucraina precum și condamnare a acțiunilor provocate de Rusia.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a transmis că românii nu se vor lăsa descurajaţi ”de nişte criminali conduşi de idealuri greşite” și a notat că astăzi va merge la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru a le mulțumi militarilor români și străini.

”Anul trecut, la scurt timp după începerea războiului, am fost în Ucraina pentru a vedea cu ochii mei ororile bombardamentelor lui Putin. Dar şi pentru a da un mesaj ferm că România va fi în prima linie a luptei pentru democraţie şi libertate. Astăzi, la un an de la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, voi merge la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” pentru a le mulţumi militarilor români şi străini pentru ceea ce fac în fiecare zi pentru ca România şi întreg flancul estic al NATO să fie în siguranţă”, a arătat Ciolacu, vineri, într-o postare pe Facebook.

El a reiterat solidaritatea românilor cu naţiunile democratice.

”Suntem solidari cu prietenii şi aliaţii noştri din NATO. Nu ne vom lăsa niciodată descurajaţi de nişte criminali conduşi de idealuri greşite. Noi, românii, vom sta mereu alături de toate naţiunile democratice cărora le pasă de demnitatea umană, de pace şi de progresul întregii umanităţi”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Un mesaj a venit și din partea premierului Nicolae Ciucă, care a subliniat că guvernul va fi luminat în această seară în culorile drapelului ucrainean.

”Se împlineşte un an de când vecinii noştri ucraineni trăiesc coşmarul agresiunii militare pe care Rusia a declanşat-o nejustificat şi care pune în pericol nu doar integritatea teritorială a unui stat suveran, ci şi pacea întregii planete. Nimic nu poate justifica sutele de mii de vieţi curmate până acum în acest conflict, inclusiv civili, şi distrugerile de proporţii care au bulversat viaţa altor câteva milioane de oameni, nevoiţi să fugă din calea războiului. Vinovaţii trebuie să răspundă în faţa legii şi a istoriei. Acest război este o încercare de deturnare destinului unui popor suveran şi o ameninţare fără precedent la adresa democraţiei”, a transmis premierul Nicolae Ciucă.

Şeful Executivului anunţă că ”România rămâne solidară cu poporul ucrainean, aşa cum a demonstrat din primele zile ale conflictului, prin sprijinul umanitar oferit refugiaţilor şi susţinerea acordată la nivel politic, diplomatic şi economic pentru efortul de reconstrucţie”.

Din partea liberalilor, președintele interimar al Senatului Alina Gorghiu a notat că pentru Ucraina va fi un proces de reconstrucţie greu, dar România susţine ferm un principiu, şi anume că ucrainenii merită să trăiască în pace şi să îşi decidă singuri propriul destin.

”Un an de război … Un an crud, vulgar, violent, inuman pentru ucrainieni! Un an în care au murit mulţi adulti, dar şi copii. În care zeci de mii de familii s-au destrămat, milioane de oameni s-au trezit într-un coşmar în care lipsa lucrurilor de bază a devenit regula vieţii de zi cu zi! Un an în care ruşii au omorât, torturat, violat femei, în numele lui Putin. Un an în care Putin a vrut putere şi stabilitate în plan intern şi recunoaştere în afară şi e pe cale să piardă tot”, scrie Alina Gorghiu pe Facebook.

Preşedintele interimar al Senatului continuă: ”Un an în care dezinformarea şi fake-news-ul au fost pericole foarte mari şi pentru România. Un an în care stabilitatea din România a ajutat enorm întreaga regiune. Un an în care noi am fost alături de Republica Moldova şi ei au simţit asta în mod real”.

”Pentru Ucraina, va fi un proces de reconstrucţie greu, dar România susţine ferm un principiu: ucrainenii merită să trăiască în pace şi să îşi decidă singuri propriul destin.

Drulă: E datoria noastră să sprijinim Ucraina

Liderul USR Cătălin Drulă a dezvăluit pe Facebook cum a aflat în urmă cu un an de începerea invaziei din Ucraina și subliniază că este „datoria noastră” să sprijinim Ucraina şi să ne asigurăm că „dictatorii nu-şi au locul pe continentul nostru”.

”Trecuseră doar patru zile de la comemorarea a opt ani de la cea mai sângeroasă zi din Revoluţia Demnităţii din Ucraina, când primele rachete ruseşti au lovit ţara vecină. În 2014, în acea zi de 20 februarie, aproape 100 de oameni au fost ucişi de regimul prorus al lui Viktor Ianukovici. ”Celeştii 100” (aşa cum ne aducem aminte de ei) îşi dăduseră viaţa pentru ca Ucraina să aleagă un parcurs european şi să se distanţeze de regimul lui Vladimir Putin şi de influenţa Rusiei. Iar pe 24 februarie 2022, teroristul-şef de la Kremlin ordona război împotriva fraţilor noştri ucraineni pentru simplul motiv că aceştia şi-au dorit libertate şi dreptul de a-şi decide singuri viitorul într-o ţară independentă. Îmi aduc aminte de acea zi ca şi cum a fost ieri. Eram la Aeroportul Otopeni şi decolam spre Iaşi. Putin nu îşi ţinuse încă discursul scelerat, iar la aterizare telefonul a explodat cu mesaje şi ştiri. Rusia invada Ucraina cu atacuri aeriene şi o ofensivă terestră masivă”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Liderul USR arată că, ”la fel ca în Euromaidan, în 2014, ucrainenii ne-au arătat pe parcursul acestui an ce înseamnă preţul libertăţii”.

”Zeci de mii de morţi, dintre care peste 8.000 de civili. Opt milioane de oameni strămutaţi intern şi alte opt milioane de refugiaţi. Astăzi şi în fiecare zi până când Rusia va fi înfrântă, vă rog să vă uitaţi către Ucraina şi să înţelegeţi că libertatea este un ideal de care noi ne bucurăm încă şi pentru care alţii se luptă cu preţul vieţii”, a scris Drulă.

”Este datoria noastră să sprijinim Ucraina cu tot ce ne stă în putinţă şi să ne asigurăm că dictatorii nu-şi au locul pe continentul nostru. Vecinii noştri luptă eroic pentru ţara lor, dar în acelaşi timp luptă pentru viitorul Europei. Slava Ukraini! Heroiam Slava!”, mai afirmă preşedintele USR.

Și liderul PMP Eugen Tomac a transmis un mesaj în care acuză Rusia că a comis peste 70.000 de crime de război, toate la „ordinul acestui tiran - Putin”. Acesta amintește că printre cei care și-au pierdut viața în războiul din Ucraina s-au regăsit și români.

„Așa a început nenorocirea acum un an. Rusia nu știe alt mod de operare decât agresiunea. Tancul și mitraliera, manipularea și dezinformarea sunt folosite pe scară largă pentru a nimici oameni și dorința lor de a fi liberi. Rusia a comis peste 70 de mii de crime de război, toate la ordinul acestui tiran - Putin.

Pentru fiecare viață pierdută, criminalul trebuie să răspundă! Pentru fiecare destin frânt, criminalul trebuie judecat. Avem obligația să înființăm un Tribunal special pentru judecarea crimelor de agresiune comise cu sânge rece.

Istoria îl va trimite la locul lui pe acest tiran. Astăzi însă este datoria noastră să rămânem uniți pentru a-l învinge! Printre cei care și-au pierdut viața în acest război absurd sunt și mulți români din Ucraina. Să ne rugam pentru sufletul acestor oameni nevinovați omorâți doar pentru că așa a decis regimul tiranic de la Kremlin”, a transmis Tomac pe Facebook.

AUR, singurul partid în direcția opusă

Până la această oră, AUR este singurul partid care s-a poziționat în sens invers față de restul formațiunilor din România. Până la ora publicării acestei știri, niciun lider al partidului nu a publicat un mesaj în care să condamne războiul.

Mai mult, președintele AUR George Simion a lansat la prima oră a dimineții un mesaj prin care sporește tensiunile dintre România și Ucraina pe tema canalului Bîstroe, sugerând că „toată fauna Deltei Dunării” nu poate opri presupusele lucrări de adâncire.