”Putin nu vrea un război cu NATO”: Motivul neștiut dezvăluit de un amiral britanic

Scenariul escaladării războiului lui Putin din Ucraina spre Europa occidentală este tot mai vehiculat în cancelariile europene, iar guvernele încep să se pregătească intens. Acum, amiralul britanic Sir Tony Radakin afirmă că ”Putin nu vrea un război cu NATO” dintr-un motiv neștiut. Șeful forțelor armate ale Marii Britanii spune că acesta este simplu: ”Rusia va pierde o confruntare cu NATO și asta rapid”.

Amiralul Sir Tony Radakin a spus că Rusia va fi cu mult depășită numeric pe sol, aer și pe mare. Dar el a spus că Rusia este încă periculoasă și ar putea lansa atacuri spre teritoriul NATO, potrivit Business Insider.

Președintele rus Vladimir Putin nu își dorește cu adevărat un conflict cu NATO pentru că în acest scenariu Rusia ar pierde rapid, a declarat marți șeful forțelor armate ale Marii Britanii.

Vorbind la un eveniment la Londra, amiralul Sir Tony Radakin a spus că „faptul inevitabil este că orice asalt sau incursiune rusă împotriva NATO ar provoca un răspuns copleșitor”. El a spus că „cel mai mare motiv pentru care Putin nu dorește un conflict cu NATO este pentru că Rusia va pierde. Și va pierde repede”.

Invazia Ucrainei de către Rusia a stârnit noi preocupări de securitate în întreaga Europă, determinând țările să cheltuiască mai mult pentru apărare și să creeze mai multe acorduri de securitate între ele. Unii lideri au avertizat că Rusia ar putea ataca o altă țară europeană în următorii câțiva ani dacă nu va fi oprită în Ucraina.

Radakin, vorbind la o conferință de apărare la Chatham House din Londra, a spus că Regatul Unit „nu este în pragul războiului cu Rusia. Nu suntem pe cale să fim invadați”. Dar, a adăugat el, „asta nu înseamnă că nu am putea face față atacurilor”.

„Noi facem deja asta în fiecare zi în domeniul cibernetic”, a spus el. "Am putea avea atacuri aleatorii în spațiu, asupra cablurilor subacvatice și încercări de încălcare a suveranității noastre aeriene și maritime. Cel mai probabil protagonist este Rusia. Am fost clar despre asta."

Chiar și așa, Radakin a spus că Rusia va fi învinsă rapid de forțele NATO dacă ar ataca un stat membru. Conform acordurilor alianței militare, un atac asupra unuia este considerat un atac asupra tuturor. Asta înseamnă că dacă un stat membru precum Regatul Unit este atacat, alți membri, inclusiv SUA, Germania și Franța, ar putea răspunde împreună.

NATO are buget de apărare de peste 3 ori decât Rusia și China

Iar forțele NATO ar avea un mare avantaj față de Rusia, a spus Radakin. El a spus că miile de trupe aliate staționate în Polonia și în statele baltice ar putea recurge la „trei milioane și jumătate de personal în uniformă din întreaga alianță pentru sprijin”.

„Forțele aeriene de luptă ale NATO, care depășesc numărul Rusiei cu 3:1, vor stabili rapid superioritatea aeriană”, a spus el, în timp ce forțele maritime ale NATO vor „împresura” marina Rusiei.

„NATO are de patru ori mai multe nave și de trei ori mai multe submarine decât Rusia”, a spus el. Radakin a descris NATO drept „o alianță care devine din ce în ce mai puternică”.

Referindu-se la aderarea Suediei și Finlandei, el a spus că NATO crește de la 30 la 32 de țări, „cu un PIB colectiv de douăzeci de ori mai mare decât Rusia. Și un buget total de apărare de trei ori și jumătate mai mult decât Rusia și China la un loc”.

„În plus, NATO are adâncimea strategică suplimentară a unei populații de peste un miliard”, a spus el. „Și deasupra tuturor se află NATO ca alianță nucleară”. Radakin a spus că invazia Rusiei asupra Ucrainei a arătat că aceasta este „semnificativ mai puțin capabilă decât am anticipat”.

"Forțele sale aeriene nu au reușit să câștige controlul asupra aerului. Marina sa a văzut 25% din navele sale din Marea Neagră scufundate sau avariate de o țară fără marine", a spus Radakin, referindu-se la succesele Ucrainei în Marea Neagră.

El a adăugat: „Armata Rusiei a pierdut aproape 3.000 de tancuri, aproape 1.500 de piese de artilerie și peste 5.000 de vehicule blindate de luptă”. El a mai spus că Putin nu și-a atins niciunul dintre obiectivele sale în invazie.