Russell Crowe se întoarce în rolul regizorului în Poker Face

Russell Crowe are o perioadă încărcată, cu numeroase proiecte, iar în acest an va interpreta rolul principal în filmul Poker Face, pe care l-a și regizat. Acesta este al doilea film pe care australianul îl regizează, după The Water Diviner.

Poker Face este așteptat să fie lansat la data de 30 decembrie 2022 și are o distribuție din care mai fac parte Liam Hemsworth, Jacqueline McKenzie, Jemima Quinn, Elsa Pataky, Lynn Gilmartin, Oscar Michell, rapperul RZA, Daniel MacPherson, Matt Nable, Steve Bastoni, Benedict Hardie, Paul Tassone, Molly Grace și Addam Barmich.

Conform informațiilor existente până în acest moment, Russell Crowe va interpreta rolul unui milionar pasionat de poker, care le oferă prietenilor săi oportunitatea de a câștiga mai mulți bani decât visau vreodată. În schimb, aceștia vor trebui să-i dezvăluie cele mai intime secrete, iar totul se va întoarce împotriva lor. Per total, Poker Face este anunțat ca fiind un film plin de mister și acțiune.

Regizorul Dan Chișu consideră că pokerul nu este un joc de noroc

În ultima perioadă, Dan Chișu este o prezență tot mai constantă la masa de poker. Spre exemplu, în această vară a mers în Las Vegas, unde a luat parte la cel mai important eveniment de poker al anului, World Series of Poker. El a fost înscris la mai multe probe și s-a întors acasă cu premii de peste 30 de mii de dolari.

În total, premiile câștigate de Dan Chișu la turneele LIVE se ridică în august 2022 la 993.949 de dolari. Cel mai mare premiu câștigat a fost de 127.830 de dolari, obținut la începutul anului 2020, la un turneu ce a avut loc în Cipru, țară în care regizorul merge constant pentru a juca poker. Dan Chișu nu are doar o simplă pasiune pentru poker, fiind unul dintre cei mai buni jucători din țara noastră, clasat pe locul 9 în topul celor mai mari premii la turnee live.

Compania Zachrtonics s-a facut remarcata în ultimii ani prin lansarea unor versiuni ale celebrului joc Solitaire. Din luna septembrie, cei de la Zachtronics le-au adunat pe toate la un loc si astfel a aparut o colectie pe care fanii seriei Solitaire o apreciaza. Aceasta se numeste Zachronitcs Solitaire Collection si este disponibila pe Steam.

Colectia celor de la Zachtronics contine sapte jocuri lansate între 2016 si 2022, care au fost updatate cu grafica 4K, dar si un joc complet nou. Astfel, versiunile disponibile în acest moment sunt Shenzhen Solitaire, Sigmar's Garden, Proletariat's Patience, Kabufuda Solitaire, Cluj Solitaire, Cribbage Solitaire si Sawayama Solitaire, dar si noul joc Fortune's Foundation. Acesta din urma este lansat recent de Zachhtronics si foloseste carti de Tarot care îti prevad viitorul în momentul în care castigi.

