Tenismena Aryna Sabalenka, locul 2 mondial, a primit o veste devastatoare la turneul WTA 1000 de de la Miami, după ce presupusul ei iubit, Konstantin Koltsov, fost jucător de hochei, a murit la vârsta de doar 42 de ani.

Konstantin Koltsov și Aryna Sabalenka formau un cuplu din iunie 2021, puțin timp după ce tenismena trecuse printr-o dramă similară. În 2019, sportiva și-a pierdut tatăl pe neașteptate, acesta murind la 43 de ani.

Conform primelor informații, se părea că Koltsov a suferit un infarct provocat de un cheag de sânge, după care poliția din Miami a lansat varianta unei sinucideri, mai precis o cădere inexplicabilă de la balcon. În acest context, fosta soție a lui Koltsov, care are trei copii cu acesta, a susținut că iubitul Arynei Sabalenka ar fi fost beat în momentul tragediei.

Ultima ipoteză din acest caz misterios e una total neașteptată. Astfel, pe rețeaua X, Craig Shapiro, un cunoscut jurnalist apropiat circuitului WTA, susține că mai multe surse i-ar fi precizat faptul că Sabalenka nu mai era iubita lui Koltsov.

Mai mult, ea s-ar fi deplasat de la Indian Wells la Miami cu un avion privat în compania lui Grigor Dimitrov, nimeni altul decât fostul iubit al româncei Mădălina Ghenea.

În contextul acestor informații apărute public, Aryna Sabalenka a avut o primă reacție publică, recunoscând că nu mai era implicată într-o relație amoroasă cu Koltsov.

„Moartea lui Konstantin este o tragedie de neconceput și, într-o perioadă în care nu mai eram împreună, inima mea este frântă. Vă rugăm să respectați intimitatea mea și a familiei sale în această perioadă dificilă”, a precizat Sabalenka pe Instagram.

