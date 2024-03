Konstantin Koltsov, fost jucător profesionist de hochei pe gheaţă din Belarus şi iubitul jucătoarei de tenis Arina Sabalenka, a murit la vârsta de 42 de ani. Decesul a survenit la Miami, în condiții misterioase.

Koltsov a jucat pentru echipa naţională a Belarusului la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002 şi 2010 şi a evoluat la Pittsburgh Penguins din NHL, între 2002 şi 2006.

'Vă informăm cu profundă tristeţe că antrenorul echipei Salavat Yulaev, Konstantin Koltsov, a decedat', a anunţat clubul rus Salavat Yulaev într-un comunicat.

Conform primelor informații, se părea că Koltsov a suferit un infarct provocat de un cheag de sânge, după care poliția din Miami a lansat varianta unei sinucideri, mai precis o cădere inexplicabilă de la balcon. În acest context, fosta soție a lui Koltsov, care are trei copii cu acesta, a susținut că iubitul Arynei Sabalenka ar fi fost beat în momentul tragediei.

Ultima ipoteză din acest caz misterios e una total neașteptată. Astfel, pe rețeaua X, Craig Shapiro, un cunoscut jurnalist apropiat circuitului WTA, susține că mai multe surse i-ar fi precizat faptul că Sabalenka nu mai era iubita lui Koltsov.

Mai mult, ea s-ar fi deplasat de la Indian Wells la Miami cu un avion privat în compania lui Grigor Dimitrov, nimeni altul decât fostul iubit al româncei Mădălina Ghenea.

From multiple players, the boyfriend was no longer the boyfriend, Sabalenka was in Indian Wells with a new guy, she and the new guy flew with Dimitrov on a pj to Miami from the desert, seems as though Koltsov came to Miami to try sort it out…