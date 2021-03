Bugetul colosal alocat pentru "ore remediale". Cati bani ar urma sa incaseze in medie fiecare profesor participant la program

Potrivit Ministerului Educatiei, in acest program care a inceput pe data de 8 martie au fost inscrisi 135.000 de elevi din invatamantul primar si gimnazial si inca 90.000 elevi de liceu inscrisi pentru actiuni remediale in programul ROSE.Un ajutor care vine in sprijinul elevilor sa-si recupereze materia prin prezenta fizica la clasa , dar si al profesorilor care isi pot rotunji astfel veniturile. Ministerul anticipeaza ca vor fi platite aproape 1,5 milioane de ore remediale pentru profesorii care sunt remunerati cu suma de 100 lei brut/ora. Conditia este sa fie organizate in medie 20 de ore de activitati remediale/luna/elev, cu prezenta fizica in clasa, dar cu recomandarea ca acestea sa se desfasoare pe grupe cu o medie de 12 elevi.Un calcul facut de directoarea unei scoli din Focsani, unde se deruleaza ore remediale pentru un numar de 16 elevi, arata si suma pe care o poate castiga un profesor dupa o luna de munca in acest program."Potrivit ordinul de ministru, se acorda unitatilor de invatamant un sprijin financiar de 200 de lei/luna/copil inscris in program. Daca un profesor are o grupa de 10 copii, suma este de 2.000 de lei, care se imparte la cele 20 de ore remediale. De aici rezulta o suma bruta de 1.000 de lei, care dupa ce dam jos contributiile mai inseamna 550 de lei pentru un profesor. Cum la o grupa nu poti inscrie mai mult de 12 copii, suma maxima pe care o poate castiga un profesor care face ore remediale este de 600 de lei", ne spune directoarea de scoala din Focsani.Tot aceasta ne-a spus ca au fost mult mai multi parinti care au dorit sa-si inscrie copiii la ore remediale, in special cei care au copii care dau anul acesta examene nationale, ei intelegand ca pot profita de orele remediale pentru a-si pregati odraslele suplimentar.Daca la inceput inspectoratele scolare au fost insarcinate sa decida cum se organizeaza orele remediale, tot ele fiind responsabile si de impartirea banilor, zilele trecute s-a luat hotararea ca acestea sa fie doar informate despre numarul de elevi eligibili si grupele constituite la nivelul unitatilor de invatamant. Prin urmare, au fost considerate unitati organizatoare scolile in care se poate organiza cel putin o grupa de elevi.Potrivit ordinului de ministru privind organizarea orelor remediale, acestea se pot tine si in vacante. "In situatii justificate, cum ar fi necesitatea pregatirii elevilor pentru examene de corigenta sau de incheiere a situatiei scolare sau pentru actualizarea cunostintelor, in perspectiva deschiderii noului an scolar, activitatile remediale se pot desfasura si pe durata vacantei".Se mai precizeaza ca in conditii exceptionale, un elev poate sa absenteze lunar cel mult 5 ore de la activitatile remediale iar in cazulin care parintele unui elev renunta, in scris, la participarea elevului la activitatile de educatie remediala, unitatea de invatamant poate propune inspectoratului scolar inlocuirea acestuia cu alt elev eligibil, care are nevoie de educatie remediala.