A facut circ, dar tot el e victima. Badulescu: Depun plangere impotriva lui Nicusor Dan, am fost amenintat ca mi se taie beregata!

In cursul diminetii de vineri, 5 iunie, Nicusor Dan a organizat o conferinta in care sa prezinte rezultatele mandatului Gabrielei Firea. La evenimentul care a avut loc in Prelungirea Ghencea s-au prezentat mai multi membri ai administratiei Firea. Printre ei, Aurelian Baduleascu, directorul STB Alexandru Hazem Kansou si mai multi consilieri ai primarului general. Aurelian Badulescu l-a bruiat pe Nicusor Dan pe toata durata conferintei . In repetate randuri, cei doi s-au imbrancit. Iar la un moment dat, Badulescu a inceput sa ii adreseze lui Nicusor Dan expresii de tipul "mars de aici", "uite cum te injura lumea!" si "te-a lasat Barna pe drumuri, iar acum ai ajuns sa vorbesti aici"!Cei doi s-au si imbrancit in repetate randuri. Cu toate astea, desi a initiat intregul scandal, Aurelian Baduleascu se considera o victima in acest caz. Si a declarat pentru postul de televiziune Digi24 ca va depune plangere, din cauza ca a fost amenintat cu moartea."Aveti capacitatea si cei care analizeaza imaginile sa vedeti ca ati avut de a face cu un alt Nicusor Dan, poate ca acesta este Nicusor Dan, care a inteles sa ma impinga, sa-si puna bodyguardul pe mine care m-a si amenintat spunandu-mi ca imi taie beregata daca nu-mi vad de treaba mea, motiv pentru care voi depune plangere penala pentru amenintare.Acesta mi-a conditionat atitudinea si comportamentul pe care urmeaza sa-l aiba fata de mine daca nu parasesc acea zona. Atata timp cat consideri ca ai o astfel de iesire publica intr-un spatiu public, adica intr-un spatiu care imi apartine si mie, trebuie sa te comporti fata de mine civilizat si nu sa ma ameninti", a declarat Aurelian Badulescu pentru Digi24.Intrebat cum ar fi reactionat daca in locul lui Nicusor Dan s-ar fi aflat Marcel Ciolacu bruiat de Ludovic Orban, Badulescu a refuzat sa comenteze.