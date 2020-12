DW: Reteaua si Revolutia. Cum au fost ascunsi criminalii din decembrie 1989

"Ignorarea deliberata a trecutului antreneaza falsificarea prezentului", scria filosoful francez Jean-Francois Revel referindu-se la functia tabuului, de ascundere a adevarului (Cunoasterea inutila, Humanitas , 1993, Bucuresti , traducere de Dan C. Mihailescu).Asigurarea secretului a functionat pe termen lung, pentru apararea celor care au pus la cale scenariul sangeros de dupa 22 decembrie 1989, dupa ce sotii Ceausescu fugisera deja si totusi peste 1000 de oameni au murit in diversiunile comandate de cei care urmau sa se instaleze la conducerea Romaniei.Nici acum nu e clar "cine-a tras in noi dupa 22", cu toate ca exista un document oficial care incearca sa demonstreze cum a fost orchestrata lovitura de stat din decembrie 1989: rechizitoriul Dosarului Revolutiei, de 250 de pagini, finalizat in aprilie 2019, dupa 30 de ani, prin trimiterea in judecata a celor banuiti ca au planuit preluarea puterii cu ramanerea pe orbita sovietica: primul pe lista, Ion Iliescu , 90 de ani.Acum doua luni insa, Inalta Curte de Casatie si Justitie a trimis dosarul inapoi la procurorii militari pentru a remedia asa numitele "vicii ascunse".Fatalitatea istoriei opreste din nou acest proces, despre care unii magistrati cred ca nu se va termina cata vreme Ion Iliescu e in viata. Tabuul care l-a protejat 30 de ani inca functioneaza. Exista inca in sistem oameni care au grija de el si il apara: un soi de stafeta murdara predata din generatie in generatie functioneaza in favoarea fostului presdinte, in asa fel incat sa nu poata fi aflate amanuntele cele mai importante din decembrie 1989. Cum spunea cu aroganta generalul Iulian Vlad, ultimul sef al Securitatii in februarie 1994, la Comisia Senatoriala pentru ancheta evenimentelor din decembrie 1989, "despre Revolutie nu veti reusi sa aflati adevarul decat foarte putin si vag".O retea extinsa la nivelul intregii tari, formata din oameni ca Iulian Vlad, care au avut functii in aparatul regimului comunist, s-a constituit la nivel politic, apoi mai ales in domeniul economic, fiindca resursele erau usor de accesat pentru cei care cunosteau harta benefiiciilor. Influenta profesionistilor care veneau din frigul comunist a crescut odata cu preluarea de catre ei a intreprinderilor rentabile. Exista studii extinse despre fenomene similare petrecute in Polonia, Ungaria, Cehia si Slovacia, doar ca acolo, retelele fostilor securisti si nomenclaturisti nu erau strans unite pentru apararea unor crime care au adus la putere noul regim.Prima generatie de capitalisti pe spete publice si-a inclus ulterior copiii in afaceri si a continuat sa se largeasca intinzandu-si umbra peste justitie, incercand sa o controleze, cum a fost cazul senatorului PSD Catalin Voicu , care intermedia mita intre oameni de afaceri si judecatori de la Inalta Curte.Reteaua celor care impartasesc secrete vechi sau biografii controversate este unita de frica si de tendintele criminale ale membrilor ei.Ion Iliescu a putut fi ales de trei ori presedinte, fiindca magistratii nu au vrut sa afle cum au murit 1000 de oameni dupa ce, in locul lui Ceausescu, ordinele au fost date de Iliescu. Ajuns in prima instanta cu peste 80% din voturile exprimate, fara sa priceapa ca si Uniunea Sovietica va cadea, Iliescu semna, in 1991, cu Gorbaciov un tratat bilateral prin care Romania se angaja sa nu intre in NATO. Abolirea in etape succesive a adevarului a avut multe efecte. A tinut Romania pe loc ani de zile si, poate, ar fi ramas in permanentul spatiu gri dintre Est si Vest, daca nu ar fi existat cateva oportunitati venite din afara, de pilda atacurile de la 11 septembrie 2001, care au dus la invazia Irakului si la nevoia americanilor de noi puncte strategice in zona Marii Negre.Tabuul originar a format "capitalismul de cumetrie", cum l-a numit chiar Ion Iliescu, nervos ca premierul sau, Adrian Nastase si ceilalti din jur, se imbogateau fara masura. Cei care detineau secretele Revolutiei si averile facute in ambiguitatea tranzitiei stiau ca trebuie sa faca scut in jurul lui Iliescu si al altora, care ar fi fost amenintati.Influenta lor a dus la tergiversarea cercetarilor. In mod surprinzator, Dan Voinea, procurorul de caz in procesul sotilor Ceausescu, a ajuns sa se ocupe ani de zile chiar de Dosarul Revolutiei. Despre aceasta situatie stranie nu exista trimiteri in rechizitoriul procurorilor militari: in 1989, Voinea era maior, avea 39 de ani si voia sa se afirme asa ca a acceptat rolul vietii lui, cel de acuzator al presedintelui Ceausescu si al sotiei acestuia. Pe baza rechizitoriului sau superficial, cei doi au fost condamnati la moarte si lichidati imediat, in asa fel incat sa nu existe pericolul unor declaratii care sa-i puna in dificultate pe noii lideri ai puterii de la Bucuresti.De 31 de ani faptele revolutiei se afla in lucru la procurori si inceperea procesului s-a amanat pentru la anul. Adevarul juridic intarzie sa se suprapuna peste cel istoric si sa-i acopere golurile.Trecutul poate fi ghicit, dar cum sa fie inteles, daca adevarul ramane necunoscut?Articol publicat si pe Deutsche Welle.ro