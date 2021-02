A murit pacientul cu arsuri trimis in Belgia tarziu, dupa o serie de balbe ale autoritatilor. Barbatul luase trei bacterii din spitalele romanesti

Balbele autoritatilor din Romania

Barbatul a fost transferat, in data de 29 ianuarie 2021, la Centre des Grands Brules - Institut Medical de Traumatologie et de Readaptation (IMTR) din cadrul Grand Hopital de Charleroi din Loverval, Belgia.Pacientul a fost transportat initial la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, iar, apoi, in data de 21 ianuarie 2021, a fost transferat la Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sfantul Spiridon" din Iasi.In data de 28 ianuarie 2021, misiunea de zbor pentru transferul in Belgia a fost anulata din motive tehnice, conform Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar pacientul a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din Bucuresti . A doua zi a fost transferat, cu un zbor umanitar operat de Ministerul Apararii Nationale, la Centre des Grands Brules - IMTR din cadrul Grand Hopital de Charleroi din Loverval, Belgia.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu a decis trimiterea Corpului de control al ministrului la cele trei unitati medicale din Romania unde a fost internat pacientul pentru realizarea unui raport de control privind ingrijirile medicale care i-au fost acordate pacientului.