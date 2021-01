Numerele de telefon la care pot suna rudele pacientilor transferati de la Institutul Matei Bals din Capitala pentru a afla detalii

De asemenea, apartinatorii pot suna la doua numere de telefon,si, pentru a afla detalii despre rudele lor."Precizam faptul ca la acest moment, la sediul DSU, sunt operationalizate 2 linii telefonice unde apartinatorii pot afla informatii despre relocarea pacientilor evacuati in urma incendiului de la Institutul Matei Bals din Capitala", informeaza Ministerul Sanatatii.In urma incendiului, patru persoane au murit, peste 40 au fost transferate spre alte spitale din Capitala, in timp ce 60 au fost mutati in alte pavilioane ale Institutului Matei Bals.