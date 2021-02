FOTO Cum arata lucrarile la pasajul de la Mogosoaia, care va fi gata inainte de termen. Traficul, deviat pe breteaua spre Chitila

Contract de 32 de milioane de lei

Armarea, cofrarea si turnarea zidurilor de sprijin s-au finalizat si au inceput asternerea si compactarea straturilor suport pentru rampa spre Otopeni, anunta secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Scriosteanu.In plus, a fost finalizat zidul de protectie a poligonului de tragere in zona bretelei spre Chitila. Traficul a fost deviat pe breteaua spre Chitila pentru a face loc lucrarilor pentru realizarea zidurilor de sprijin a rampei. De asemenea, s-a inceput armarea, cofrarea si turnarea rampei spre Chitila."𝗔𝘀𝗮 𝗰𝘂𝗺 𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀, 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗷𝘂𝗹 𝗠𝗼𝗴𝗼𝘀𝗼𝗮𝗶𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗕𝘂𝗰𝘂𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲 𝘃𝗮 𝗶𝗻𝗰𝗵𝗲𝗶𝗮 𝗶𝗻𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲𝗻 (𝗰𝘂 𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃 𝟭𝟬 𝗹𝘂𝗻𝗶)", a transmis Scriosteanu.Pasajul Mogosoaia se afla la intersectia DN1A cu Centura Bucuresti , in zona localitatii Mogosoaia si are o lungime de 112,6 metri, cu patru deschideri, doua benzi pe sens. Va fluidiza traficul pe sectorul rutier din Centura Capitalei cuprins intre A1-DN2, intre km 66+540 si km 67+340.In aprilie a fost predat amplasamentul catre antreprenorulpentru demararea lucrarilor de constructie a pasajului peste DN 1A de la Mogosoaia. Contractul pentru proiectare si constructie are o valoare de 32,2 milioane de lei fara TVA. Obiectivul include rampa de urcare si rampa de coborare, pasajul superior peste DN 1A, precum si bretelele de acces.Cinci pasaje sunt in lucru pe Centura Capitalei: Mogosoaia, Berceni, Cernica, Domnesti si Popesti-Leordeni (Oltenitei). Toate ar trebui finalizate in 2022 , potrivit contractelor.