Si-a amenintat fosta concubina si i-a incendiat intrarea in locuinta. Un barbat din Arges a fost retinut de politisti

Potrivit unui comunicat transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, barbatul este cercetat intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de amenintare si distrugere."Din cercetari s-a stabilit ca, in ziua de 6 martie a.c., cel in cauza ar fi incendiat bunuri la intrarea in imobilul de locuit al fostei concubine, dupa ce, anterior, ar fi amenintat-o", se precizeaza in comunicat. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore pe baza de ordonanta, urmand ca in cursul zilei de marti sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Arges, cu propunere de luare a unei masuri preventive.