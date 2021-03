Diferentele dintre Pfizer, Moderna si AstraZeneca. Ar trebui sa ne ingrijoreze reactiile adverse? "Oamenii doar raporteaza mai multe reactii din cauza controversei"

Diferente intre Moderna, Pfizer si AstraZeneca

AstraZeneca si reactiile adverse

1.530.463 de doze Pfizer, cu 3.113 reactii adverse

109.029 de doze Moderna, cu 243 de reactii adverse

187.294 de doze AstraZeneca, cu 1.956 de reactii adverse

Care sunt diferentele dintre cele doua vaccinuri? De ce AstraZeneca pare sa genereze mai multe reactii adverse? Ar trebui sa ne ingrijoreze acest lucru? La aceste intrebari au raspuns, pentru Ziare.com, Radu Tincu, medic la sectia de ATI a Spitalului Floreasca si Razvan Chereches, expert in politici de sanatate publica.Exista o diferenta intre modul in care au fost concepute vaccinurile Pfizer si Moderna si cel AstraZeneca . Vectorul care ofera informatia genetica organismului este diferit, iar pe baza acestei informatii organismul produce anticorpi. AstraZeneca foloseste un adenovirus mutant care contine si informatia genetica si proteina de suprafata Spike a coronavirusului. In schimb, Pfizer si Moderna folosesc direct ARN-ul mesager, care este transportat direct de niste nanoparticule de grasime in interiorul organismului. Deci singura diferenta dintre ele este vectorul care livreaza aceasta informatie pe baza careia noi producem anticorpii", explica medicul Radu Tincu.De cand a inceput vaccinarea cu AstraZeneca in Romania, au fost inregistrate mai multe reactii adverse in cazul acestui ser, comparativ cu cele fabricate de Moderna si Pfizer.De exemplu, pana duminica, 7 martie, in Romania au fost administrate:Razvan Chereches sustine ca, chiar si asa, numarul este tot foarte scazut si ca reactiile adverse nu sunt mai severe decat cele aparute in urma administrarii celorlalte seruri, fiind vorba tot despre durere la locul injectarii, dureri articulare, febra, adica "reactiile tipice post vaccinare"."Nu avem reactii adverse raportate la AstraZeneca care sa fie mai grave, diferite, sau mai ingrijoratoare decat la celelalte. Sunt in parametrii normali", spune Razvan Chereches.Specialistul in politici de sanatate publica puncteaza o alta problema, si anume controversa care s-a creat in jurul vaccinului AstraZeneca, car ar putea determina oamenii sa raporteze mai frecvent reactiile adverse in cazul acestui ser, comparativ cu celelalte."In momentul in care apare o controversa in media legata de acest vaccin, acest lucru modifica perceptia oamenilor si tind sa fie raportate mai multe reactii adverse. Asta nu inseamna neaparat ca sunt mai multe, ci doar ca sunt raportate mai multe. Daca te-ai vaccinat cu Pfizer si te-a durut putin capul, nu raportezi, zici ca e normal, ca o sa iti treaca pana maine. In cazul AstraZeneca, oamenii tind sa raporteze mai mult pentru ca e o controversa artificiala in jurul lui", explica Razvan Chereches.Radu Tincu considera, de asemenea, ca nu exista motive de ingrijorare si ca orice vaccin creeaza o reactie imunologica, moment in care exista posibilitatea dezvoltarii unor simptome. Orice vaccin, daca iti creeaza o reactie imunologica , asta inseamna ca pot sa apara si simptomatologii similare cu imbolnavirea respectiva pentru ca exista interactiunea dintre proteina de suprafata a virusului si sistemul nostru imunitar.In prima faza vom avea contactul, in care organismul nostru identifica aceasta proteina de suprafata si incepe, undeva din a opta- a zecea zi, sa produca anticorpi. La momentul rapelului organismul deja are anticorpi impotriva proteinei de suprafata si se comporta ca si cum a recunoscut intrusul, sau proteina straina care este in interiorul organismului nostru, de aceea dupa a doua doza sunt mai frecvente simptomele", explica medicul.Radu Tincu mai spune si ca reactiile adverse au fost, predominant, minore, si ca nu a fost nevoie de interventie medicala, disparand de la sine.